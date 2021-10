‘Caída’ de Facebook desata crisis

Ciudad Juárez— Las aplicaciones de Facebook volvieron lentamente a estar en línea ayer luego de una interrupción global prolongada, una de las mayores interrupciones para los miles de millones de usuarios de los sitios de redes sociales en años.

Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger estuvieron inaccesibles para muchos usuarios durante unas horas (hasta 6 en el caso de WhatsApp), quienes en cambio vieron una rueda giratoria en sus aplicaciones que nunca se cargó. Las interrupciones causaron un crisis generalizado para quienes las usan para comunicarse, particularmente para los usuarios de WhatsApp en todo el mundo, así como para las empresas y las personas que dependen de los sitios para realizar negocios.

“Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger están volviendo a estar en línea ahora”, publicó el presidente ejecutivo Mark Zuckerberg ayer por la noche.

La interrupción de horas de duración volvió a arrojar luz sobre las enormes franjas de poder de la compañía, algo que los reguladores y legisladores están analizando a raíz de las nuevas revelaciones de una denunciante sobre la compañía que, según ella, demuestra que ha sido negligente en la eliminación de la violencia y la desinformación de su plataforma.

Los problemas no se limitaron a los usuarios externos. La plataforma de comunicación interna de Facebook, Workplace, se cayó por completo durante la mayor parte de la jornada laboral, dijo una persona familiarizada con el asunto y que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar en público. Y a medida que los empleados recurrieron a herramientas de terceros como Slack, muchos se vieron excluidos incluso de ésas, porque el mecanismo de Facebook para registrarse no funcionaba, dijo otra persona familiarizada con el asunto y que habló bajo las mismas condiciones.

Los informes sobre Downdetector sugieren que los usuarios se vieron afectados a nivel mundial. Los problemas comenzaron alrededor de las 11:39 a.m. hora del Este (9:39 am en El Paso y Ciudad Juárez).

Problema no claro

Los expertos dijeron que parecía ser un problema de configuración de la red, aunque no estaba claro exactamente qué sucedió.

“Algo sucedió internamente en Facebook que interfirió con la configuración de su red sobre cómo Facebook habla con el resto del mundo y accede a Internet”, dijo Courtney Nash, analista de investigación senior de la compañía de seguridad Verica.

El problema parece estar en las rutas del protocolo de puerta de enlace fronteriza de Facebook, o rutas que permiten que los enrutadores intercambien información, dijo Doug Madory, director de análisis de Internet de Kentik, una empresa de monitoreo de redes. Madory los llama los “fundamentos del funcionamiento de Internet”.

La compañía no ha confirmado qué causó la interrupción. Caídas similares de otras empresas de tecnología se han debido a cambios en la configuración de la red interna que causaron errores, dijo Madory.

Es poco probable que Facebook se haya visto afectado por un ataque externo, dijo Nash. Si un cambio interno causó el problema, podría haber sido una actualización que causó un error por error, o incluso una actualización automática, dijo Nash. Es difícil de decir sin la confirmación de Facebook.

“¿Fue malicioso? No lo sé, no puedo decirlo”, dijo.

Países en parálisis

La interrupción de WhatsApp fue particularmente difícil para una gran parte del mundo que depende en gran medida de él para la mensajería, especialmente en las alrededor de dos docenas de países donde la aplicación es el líder del mercado de mensajería.

Según el informe de tendencias de usuarios de redes sociales 2020 del Global Web Index, en siete países, incluidos Kenia, Malasia y Colombia, más del 90 por ciento de las personas de 16 a 64 años son usuarios mensuales de WhatsApp.

En el Medio Oriente, donde el público y los gobiernos dependen en gran medida de Facebook y WhatsApp, la interrupción significa un apagón casi total de las comunicaciones.

Las llamadas telefónicas y los mensajes de texto son costosos en países como Líbano y Jordania, lo que hace que los residentes recurran a WhatsApp en particular.

En algunos países, incluido el Líbano, los anuncios políticos y públicos se realizan casi exclusivamente a través de Facebook.

India tiene alrededor de 400 millones de usuarios de WhatsApp y el servicio juega un papel importante durante las elecciones.

Usuarios afectados a nivel global

Facebook

2 mil 740 millones

WhatsApp

2 mil millones

Facebook Messenger

Mil 300 millones

Instagram

Mil 221 millones

En México

95.1 millones de personas cuentan con una aplicación de redes sociales

94.4 %

usan Facebook

40.2%

son usuarios de Instagram

96.9

usan WhatsApp