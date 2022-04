Apuestan por esports de juegos móviles

Ciudad de México.— Los esports basados en juegos móviles se encuentran en una fase de maduración en México. Así lo constatan datos de Statista al señalar que durante 2020, 11 millones de mexicanos vieron torneos de videojuegos profesionales en línea, mientras que 8.4 millones habrían participado como competidores.

La pandemia fue un detonante que popularizó la escena competitiva en el país y esto quedó demostrado con la alta demanda en los servicios de Twitch, pues en abril de 2020 hubo un pico de más de 420 mil descargas de la aplicación, según la consultora.

A estos datos lo soportan el hecho de que México es el décimo mercado más grande de videojuegos a nivel mundial y el mayor de América Latina, con unos ingresos estimados en 2 mil 300 millones de dólares durante 2021.

En este panorama se inserta 19esports, un equipo de jugadores profesionales fundado en el año 2020 por el futbolista Miguel Layún y el periodista deportivo Rodolfo Landeros, con el objetivo de impulsar la escena competitiva de habla hispana, tanto a nivel nacional como en Estados Unidos y Europa.

"Estamos enfocados a un público amateur semiprofesional y nuestra intención es darle un marco de valor a toda la parte de esports y los videojuegos, al mismo tiempo, queremos romper los mitos que desde la Presidencia de la República afirman, que Nintendo y los juegos dejan a la gente tonta, algo que no es cierto", dijo en entrevista Rodolfo Landeros.

Además de promover la carrera de jóvenes en los deportes electrónicos, 19esports se plantea como una plataforma de creación de contenido a través de los comentarios y transmisiones de talentos como 'BarcaGamer', 'Zabalive', Natalia 'Gaming', 'Drakingyt', 'RepliK' y 'Alanalarana'.

Respecto a la escena de esports en México, Landeros aseguró que poco a poco hay un interés de empresas no endémicas de videojuegos en querer vincularse, tal es el caso de Aeroméxico, su actual patrocinador.

"Creo que hay muchas marcas no endémicas que se están acercando al mercado de esports y están tocando la puerta de la industria, pero creo que todavía no es suficiente, hay muchas que tienen dudas, incertidumbre de si es verdad o no", reconoció.

Landeros recomendó a las empresas conocer más de este sector, pues puede traer dividendos a varias partes, además de que se fortalece la industria al proveer de mejores condiciones económicas a los jugadores, creadores de contenido, personal de apoyo y, al mismo tiempo, le da una credibilidad como cualquier otro deporte.

"Los esports se han vuelto 'mainstream', si se vale la expresión. Recordemos que en plena pandemia, cuando veíamos que no habían deportes, la única alternativa para los clubes era jugar FIFA con la eLiga-MX, como pasó en la Bundesliga en Alemania y la MLS en Estados Unidos", resaltó.

Una de las tendencias que percibe Landeros es una súbita proliferación de nuevos jugadores en esports para móviles, dado que en términos económicos es más fácil adquirir un celular de gama media que comprar una consola de última generación o armar una PC.

The Competitive Intelligence Unit apuntó en un estudio que al finalizar 2020, el número de videojugadores se expandió por la masificación de los teléfonos inteligentes en el país, pues de 72.3 millones de gamers en México, un 75 por ciento prefiere jugar en un smartphone, mientras que un 20 por ciento opta por experiencias en consola fija.

"Alguien en su celular puede llegar a ser el mejor jugador de todo el mundo, te das cuenta de que no es un nicho sino un mercado importante en México y seguirá creciendo con el paso del tiempo y ahora más, tras el anuncio de que Call of Duty: Warzone también llega al celular", añadió Landeros.

Con el despliegue de la red 5G en México, 19esports espera que haya un paso evolutivo al brindarle a los usuarios conexiones más rápidas que permitan sacar todo el potencial de un jugador. Por otra parte, con la latencia mínima, las competiciones a distancia que se llevan a cabo de forma internacional podrán ser más dinámicas, sin los tropiezos del lag.

El reporte de tendencias en juegos, esports, nube y metaverso para 2022 de la consultora Newzoo señala que este año los esports o deportes electrónicos en dispositivos móviles se mantendrán en un crecimiento constante a nivel mundial.

La firma prevé que para los siguientes meses, los esports con perspectiva móvil cobrarán fuerza en las regiones de América Latina y el sudeste asiático, mientras que en mercados más maduros arribarán nuevos juegos móviles con un enfoque de esports.

Según Newzoo, títulos como Free Fire y PUBG se encuentran entre los más populares en mercados emergentes, por otra parte, empresas como Tencent, Riot Games y Moonton expandirán sus esfuerzos para popularizar el género de multijugador de arena de batalla en línea, mejor conocido como MOBA, con juegos como Pokémon Unite, League of Legends: Wild Rift y Mobile Legends: Bang Bang, respectivamente.