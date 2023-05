Analizan escritores desafíos de la IA para el oficio

Guadalajara.- A pesar de la precarización del oficio, de la aparición de la Inteligencia Artificial (IA), de las pocas regalías, de ataques violentos, de la censura, de persecuciones y exilio.

Incluso, a pesar de la sobreoferta de obras literarias y la competencia, a pesar de todo ello, se escribe, coincidieron autores durante la primera mesa de la Bienal Mario Vargas Llosa que dio inicio este jueves en memoria de Raúl Padilla López, fundador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara e impulsor de este foro que celebra la obra del Premio Nobel de Literatura.

En el escenario del auditorio del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, los autores Renato Cisneros (Perú), Olga Merino (España) y Sara Poot Herrera (México), bajo la moderación de Giovanna Pollarolo (Perú), hablaron de las limitaciones y las carencias a las que se enfrentan en su oficio de manera cotidiana.

Merino confesó que ha interactuado con el ChatGPT, que le ha cuestionado sobre su propia naturaleza, pero también le ha preguntado si con la llegada de las plataformas de escritura basadas en la IA se sustituirá el trabajo de los escritores.

"Maquinita, chat, contéstame por favor, ¿tú eres capaz de contestar con franqueza? Me dijo que sí, cosa que me sorprendió en una máquina; le pregunté ¿tú crees que la máquina, la inteligencia artificial llegaréis a desbancarnos a los novelistas? Y el oráculo de la máquina dijo que no, que lo tenemos difícil, pero no", relató Merino.

Cisneros habló de la precarización del oficio. Recordó que el "Libro Blanco del Escritor", un estudio realizado en 2019 para clarificar la situación económica en la que viven los autores, hace un recuento "pesimista" sobre este panorama.

"Se indica que es un oficio precarizado, donde hay una dependencia continua de los subsidios, de las becas, de las ayudas, donde también se subraya la necesidad de alternar dos o tres trabajos alimenticios y donde se constata que hay una brecha en materia de género por demás alarmante.

"Creo que 77 por ciento de los encuestados para ese informe reconocen que no ganan más de mil euros al año en materia de derechos de autor (poco menos de 20 mil pesos) y solo 16 por ciento tiene dedicación exclusiva a la escritura; con ese panorama por supuesto que uno escribe y publica a pesar de estas circunstancias", ejemplificó Cisneros.

Los autores recordaron el reciente ataque cometido contra Salman Rushdie, quien perdió un ojo tras haber sido apuñalado en Nueva York por un extremista religioso, también la persecución a la que han sometido a los autores nicaragüenses Gioconda Belli y Sergio Ramírez por ser críticos del régimen del presidente de ese país, Daniel Ortega. "A pesar de todo escribimos", reiteraron los autores.

Por tercera ocasión Guadalajara es la sede de la Bienal Mario Vargas Llosa. Este encuentro que empezó este jueves y finaliza el domingo 28 de mayo, reunirá a una treintena de autores de países como México, Perú, Argentina, Colombia, España y Alemania.