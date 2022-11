Amazon Music expande catálogo a 100 millones de canciones

Los Ángeles.- Amazon Music se prepara para una enorme expansión de contenido: el gigante del streaming va a ofrecer un catálogo con más de 100 millones de canciones para sus miembros.

El servicio le dijo a The Associated Press que los miembros ganarán acceso a centenares de millones de canciones, un enorme incremento desde los 2 millones actuales, en el modo de reproducción aleatoria sin anuncios o costo adicional. Incluirá además la mayoría de los podcasts más populares, incluyendo el catálogo de Wondery, junto con series como “MrBallen Podcast: Strange, Dark & Mysterious Stories” y “Baby, this is Keke Palmer”, el nuevo podcast de Keke Palmer.

“Estamos impacientes porque los miembros disfruten no solamente un catálogo masivamente expandido, sino también la mayor selección de podcast sin anuncios publicitarios en existencia, sin costo adicional para su membresía”, dijo Steve Boom, vicepresidente en Amazon Music.

Amazon Music dijo que la decisión para el incremento se produjo luego que los usuarios pidieron acceso a un catálogo pleno de música. Ahora, los miembros podrán escuchar en reproducción aleatoria a cualquier artista, álbum o lista con la opción de ascender al nivel Amazon Music Unlimited para tener acceso a demanda, que tiene canciones en HD y Ultra HD.

Los miembros además podrán escuchar programas sin anuncios de medios importantes como CNN, ESPN, NPR y The New York Times.