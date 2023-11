Usar protector solar es clave

Ciudad de México— La piel es el órgano más grande del cuerpo, así que necesita de cuidados especiales.

Al estar en contacto con el exterior es la primera barrera que te protege de virus, bacterias, substancia químicas y de las altas o bajas temperaturas.

El protector solar, las cremas, y tratamientos son efectivos siempre y cuando la limpieza previa sea efectiva.

“Mientras en otros aparatos y sistemas se pueden encontrar entre 100 y 150 enfermedades diferentes, en la piel pasan de mil. No obstante, gran parte de la población no considera importante el cuidado de este órgano y lo menosprecia, lo cual puede traer complicaciones serias que si bien pueden no ocasionar la muerte, sí afectan la calidad de vida de las personas.

“Los productos anunciados por los medios masivos de comunicación para tratar algunos de los padecimientos comunes en la piel son deshonestos porque esa publicidad va dirigida al gran público y no describen su contenido, por lo que causan serios problemas para la población más desvalida que cree que con este tipo de medicamentos curarán su padecimiento sin necesidad de acudir a consulta especializada”, explica el manual de la División de Dermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Otro de los puntos que se debe valorar es el tipo de piel de cada persona: normal, seca, grasa y mixta.

En la primera predomina el equilibrio. Es suave, donde si existen poros pequeños, es de color rosada y la circulación es óptima. Las diferentes líneas de artículos para su cuidado no suelen causar efectos secundarios.

La piel seca, como su nombre lo indica, no está hidratada. Muchas veces el agua que se ingiere no es absorbida, lo que ocasiona irritación y enrojecimiento.

Cuando la cantidad de grasa es excesiva, la piel se ve brillosa y engrosada. La genética, los desequilibrios hormonales, la medicación y el estrés suelen ocasionar la producción excesiva de sebo.

La mixta es la más difícil de mantener saludable porque los jabones, cremas y demás productos que se usan deben ser para la piel grasa de la frente, mentón y nariz, y secos para las mejillas y demás zonas.

Algunas de las enfermedades que se pueden adquirir si se descuida a la piel son la psoriasis , dermatitis, queratosis, acné, rosácea, cáncer y muchas más.

Las capas de la piel

Epidermis

• La principal barrera entre el cuerpo y el exterior, además de servir como escudo de bacterias, hongos, y los rayos UVA. Mediante un proceso de sus células, se renueva totalmente cada más o menos 48 días.

Dermis

• Es la capa intermedia, gruesa, fuerte y elástica, nos protege de los traumatismos y regula la temperatura corporal.

Hipodermis

• Es el tejido subcutáneo, se utiliza principalmente para almacenar grasas, debido a esto, se desempeña manteniendo la temperatura corporal.

No olvides

•Beber agua diariamente y la cantidad correspondiente al peso y altura.

•Dieta balanceada.

•Limpieza diaria.

•Actividad física.

•Usar protector solar.