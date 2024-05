Una vida sin gluten

Ciudad de México— El trigo, la cebada y el centeno contienen gluten, molécula que puede resultar tóxica para algunos individuos, como aquellos con enfermedad celiaca (EC). En el país se estima que .9 por ciento de la población la padece, según la Revista de Gastroenterología de México y la de Medicina Interna.

Los trastornos relacionados con su consumo representan un reto diagnóstico-terapéutico. Por una parte, hay quienes reciben una valoración tardía o imprecisa al ser nublada por las complicaciones que derivan de este problema; así como hay quienes se autodictaminan como celiacos, sin serlo, con lo que afectan su microbiota.

María Teresa de Jesús Rull Reveles, nutrióloga, explica que la EC es autoinmune y se caracteriza por inflamación crónica y atrofia de la mucosa del intestino delgado.

"Algo que debe quedar muy claro es que tú no puedes padecer enfermedad celiaca sino tienes una predisposición genética, no es algo que se contagia o se adquiere de un día para otro; naces con esta enfermedad", puntualiza la presidenta de Celiacos de México A. C.

La también llamada "enteropatía sensible al gluten" impide una adecuada absorción de los nutrientes de los alimentos y su manifestación es sumamente diversa, lo que puede confundirla con otros padecimientos.

"Hoy no todos presentan esa delgadez que antes caracterizaba a las personas con EC, ni tampoco es exclusivo que tengan diarreas, pueden tener cuestiones neurológicas, ansiedad, depresión, trastornos del movimiento o equilibrio", refiere Rull Reveles.

Así, antes de suprimir el gluten de la dieta, es obligatorio realizar un correcto diagnóstico integral.

"Se necesita una alta sospecha clínica y el conocimiento e interpretación de las pruebas diagnósticas como serología, los síntomas clínicos, los estudios de biopsia intestinal y pruebas genéticas para tener un abordaje apropiado", comenta María Teresa.

En casos donde se inicia este régimen sin sustento médico hay un riesgo claro, pues los cereales contienen almidones que son benéficos para la creación de una microbiota saludable y para proteger el intestino contra afecciones inflamatorias, cardiovasculares e incluso contra algunos tipos de cáncer.

Esta dieta requiere un control especializado para hacer frente a la deficiencia de prebióticos, hierro, zinc y otras vitaminas.

'RED FLAGS'

Estas manifestaciones clínicas alertan de la enfermedad celiaca...

+ Dermatitis herpetiforme

+ Diabetes mellitus tipo 1 + Enfermedad tiroidea autoinmunitaria + Síndrome de Sjögren

+ Colitis microscópica

+ Artritis reumatoide

+ Síndrome de Down