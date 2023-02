Sufrimiento silencioso

La menopausia, para muchas mujeres, es algo desconocido: un túnel confuso por el que pasar, con señalización limitada sobre qué esperar.

Pero un tratamiento eficaz se ha pasado por alto durante décadas, lo que indica que el sufrimiento de las mujeres se considera poco importante, según el artículo de portada de la revista New York Times de hoy. Hablé con Susan Dominus, quien escribió el artículo, sobre su reportaje y las reacciones que ha recibido de las mujeres.

Susan: Yo también sabía casi nada de esto. Le dije a un amigo que estaba trabajando en una historia sobre la menopausia. Sus ojos se abrieron como platos y solo dijo: "Gracias". Y me di cuenta de que lo que ella quería decir con eso era: Eso es bueno, porque no sé nada.

Después de ponerme al día, constantemente sacaba el tema en las cenas y les preguntaba a mis amigos: "Oye, ¿cómo va tu menopausia?" Uno pensaría que eso sería realmente inapropiado, excepto que prácticamente todas las mujeres de mi edad con las que hablé estaban desconcertadas, realmente luchando y ansiosas por hablar sobre eso. Sin embargo, muchas de ellas simplemente aceptaron su incómoda realidad: años de horribles sofocos, sudores nocturnos, insomnio, depresión y confusión mental a medida que sus cuerpos se acercaban a sus últimos ciclos menstruales.

Pero explica que esos síntomas se pueden controlar, que existe un tratamiento para el sufrimiento de la menopausia que a menudo se pasa por alto. ¿Por qué cree que tantos en la comunidad médica no lo ofrecen fácilmente?

Se llama terapia hormonal para la menopausia, una receta de estrógeno y progesterona que viene en varias formulaciones: píldoras, parches o anillos vaginales. Es el tratamiento más efectivo para los sofocos.

La terapia conlleva cierto riesgo, al igual que muchos medicamentos que las personas toman para aliviar molestias graves. Pero muchas mujeres, si es que han oído hablar de este tratamiento, lo consideran vagamente peligroso. Sé que lo hice. Hemos hecho esa evaluación sobre la base de lo que yo llamaría información engañosa.

A principios de la década de 2000, los investigadores que estudiaron la terapia descubrieron que podría dañar la salud cardíaca de las mujeres y aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular, coágulos y cáncer de mama. Anunciaron los riesgos antes de desarrollar una idea clara de cómo afectaba a mujeres de diferentes edades. La mayoría de los expertos en menopausia ahora creen que para las mujeres sanas menores de 60 años que sufren de molestos sofocos y sudores nocturnos, los beneficios de la terapia superan los riesgos.

¿Cuáles cree que son otros factores que han contribuido a nuestra aversión a hablar de la menopausia?

En 1966 se publicó este exitoso libro llamado “Femenina para siempre”, y el autor, un ginecólogo llamado Robert Wilson, hablaba de la menopausia como una especie de castración: el comienzo de la desexualización de la mujer, su declive y, definitivamente, su inevitable miseria.

Esa vergüenza se ha mantenido. Recuerdo que tenía 45 años y le pregunté a una amiga mayor sobre la menopausia, y ella se sintió muy incómoda. Me sorprendió porque estábamos tan cerca. Y ella simplemente dijo: “No quiero hablar de eso. Se siente demasiado personal”.

Las mujeres también se sienten renuentes a hablar sobre los síntomas porque no quieren que se les reproche en el lugar de trabajo. Esa incomodidad y aversión también fluye a través de conversaciones con médicos.

Algunas personas pueden decir que el sexismo es la respuesta a la pregunta: ¿Por qué se estudia tan poco la menopausia? ¿Pero es la respuesta más complicada que eso?

Es importante tener en cuenta que la menopausia no pone en peligro la vida. Es parte de la vida. Se ha puesto tanta energía en estudiar el embarazo y el parto, que pueden ser muy peligrosos e incluso fatales.

Pero también creo que hay algo de sexismo en juego. Parafraseando a Rebecca Thurston, una figura destacada en la investigación de la menopausia, tenemos una gran tolerancia hacia el sufrimiento de las mujeres. Ella lo considera uno de los grandes puntos ciegos de la medicina.

El desconcierto es la palabra clave para muchas mujeres, de todas las edades, que intentan comprender sus cuerpos con información limitada. Jugamos a la ruleta con los efectos secundarios del control de la natalidad y esperamos que sean manejables. Nos sorprende la violencia del embarazo y la menopausia. ¿Ves signos de cambio?

Si eres buena en algo cuando llegas a los 50 años, es en el afrontamiento.

Pero creo que, desde que pasamos por el trauma colectivo de Covid, muchas personas se han vuelto más abiertas sobre su salud en general. Y tengo la sensación de que hablar más sobre la menopausia probablemente sea parte de eso.

Me ha conmovido la cantidad de mujeres que me han escrito para decirme que se sienten vistas o que se sienten empoderadas para obtener ayuda, en lugar de simplemente sufrir. Pero en cierto modo, los correos electrónicos más poderosos que he recibido han sido de médicos que lamentan lo que no sabían durante todos estos años y dicen que están alentando a sus colegas, en varios campos, a aprender más al respecto.

Susan Dominus es redactora del New York Times Magazine. Sus intereses son amplios, pero con frecuencia cubre la intersección de la ciencia y la cultura.