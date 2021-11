Solicitará Pfizer autorización de tercera dosis para todos los adultos

New York.- Se espera que Pfizer y BioNTech soliciten este martes a los reguladores federales que amplíen la autorización de su vacuna de refuerzo contra el coronavirus para incluir a todos los adultos, según dos personas familiarizadas con la situación.

Se considera probable que la Administración de Alimentos y Medicamentos otorgue la solicitud, quizás antes del Día de Acción de Gracias. El Gobierno Federal ha tenido la intención de ampliar las categorías de personas elegibles para inyecciones adicionales desde que se autorizaron las primeras vacunas de refuerzo para uso de emergencia a fines de septiembre.

Una junta asesora de expertos externos de la Administración de Alimentos y Medicamentos votó en contra de una solicitud similar de Pfizer a mediados de septiembre. En cambio, el comité recomendó vacunas de refuerzo de emergencia para las personas de 65 años o más o con alto riesgo de Covid-19 debido a sus afecciones médicas o trabajos.

Esas categorías aún eran lo suficientemente amplias como para cubrir al menos el 60 por ciento de la población. Y algunos expertos han argumentado que el caso de las vacunas de refuerzo para la población en general es más sólido ahora, citando razones que van desde más datos de Israel hasta solicitudes de algunos profesionales de la salud para simplificar las categorías de elegibilidad.

La FDA tiene la autoridad para modificar la autorización de uso de emergencia y no se espera que vuelva a convocar al panel de expertos. Las recomendaciones del comité no son vinculantes, pero normalmente se siguen. El plan de Pfizer de presentar una nueva solicitud fue informado anteriormente por The Washington Post.