¿Sirven los remedios para el resfriado?

Ya llegó esa época del año, cuando todos empiezan a tener congestión nasal y ataques de tos. Los expertos ya están prediciendo que la temporada de gripe de este año será complicada y también están reportando el aumento de otras enfermedades respiratorias, después de dos años de una relativa tranquilidad.

La mejor precaución en contra de la infección de la influenza es vacunarse, porque una vez que te enfermas no hay mucho que se pueda hacer aparte de controlar los síntomas. La gripe, el resfriado común y la mayoría de las enfermedades respiratorias son causadas por virus, así que no puedes curarlas con antibióticos, los cuales se usan para tratar infecciones bacterianas.

PUBLICIDAD

Los medicamentos antivirales para tratar la influenza, como el Tamiflu, generalmente son para quienes han dado positivo a la gripe y están en riesgo de desarrollar complicaciones severas, como las mujeres embarazadas, los ancianos y las personas inmunocomprometidas. Para todos los demás, los médicos sugieren descansar y esperar a que desaparezcan los síntomas, que en el caso de la gripe pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, malestares corporales y congestión o secreción nasal que dura de tres a cinco días. Algunas personas también pueden desarrollar tos o dolor de garganta o experimentar fatiga, que puede durar un poco más, dijo H. Keipp Talbot, profesora asociada de medicina en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

Los síntomas del resfriado común son increíblemente similares, por lo que las personas tienden a “llamar gripe a todo lo que ocurre en invierno”, dijo Talbot. Pero los síntomas del resfriado se desarrollan más lentamente, son más leves que los de la gripe o influenza y es poco probable que provoquen problemas de salud graves.

“Hay un dicho: ‘Si tomas tratamiento para un resfriado, se te quita en siete días; si dejas que pase, se te quita en una semana”, comentó Aviva Romm, médica especialista en medicina integrativa.

Pero durante generaciones, innumerables remedios caseros —tazas de té o sopas calientes y cucharadas de hierbas— han ayudado a controlar los síntomas del resfriado y la gripe, como el dolor de garganta o la congestión.

Los expertos reconocen que no hay ningún riesgo al adoptar prácticas que puedan hacerte sentir mejor cuando estás enfermo, aunque solo proporcionen un efecto placebo.

Reforzar el sistema inmunitario: vitamina C, sauco y zinc

Hay algunas pruebas que sugieren que ciertas vitaminas e ingredientes de los remedios caseros —como la vitamina C, el sauco y el zinc— pueden, como mínimo, estimular el sistema inmunitario y acortar ligeramente la duración de los síntomas.

No es nueva la idea de que la vitamina C puede ayudar con el resfriado; la popularizó el ganador del premio Nobel Linus Pauling en la década de 1970, lo que detonó un aumento en la demanda de ese nutriente. Desde entonces, los científicos vinculados a la industria de los suplementos han sugerido que la vitamina C ayuda a respaldar varias funciones, como la capacidad de las células inmunes de encontrar una infección y combatirla.

En algunos estudios, la baya de sauco (elderberry en inglés), un ingrediente común en los jarabes para la gripe o el resfriado, sobre todo los que están dirigidos a niños pequeños, acortó la duración de los síntomas cuando se toma por adelantado o de inmediato al comienzo de los malestares. No obstante, es una cantidad limitada de datos, señaló Romm. El sauco contiene antioxidantes y químicos potentes conocidos como antocianinas, que en experimentos de laboratorio han demostrado que ayudan a la función inmunitaria.

De manera similar, las investigaciones sobre el zinc sugieren que tomar jarabes y pastillas que contienen este elementos cada tres o cuatro horas quizá reduzca en un día o dos la duración de una gripe o resfriado, posiblemente al prevenir que los virus se multipliquen.

Para hidratarse y aliviar la garganta irritada: tés, caldos, jengibre y cúrcuma

El dolor de garganta suele ser el resultado natural de una inflamación creada cuando el sistema inmunitario lucha contra un virus alojado en las vías respiratorias superiores. La inflamación y el dolor pueden dificultar la ingestión de alimentos y la hidratación. Esto acaba por resecar aún más la garganta. La tos puede empeorar aún más las cosas. Mantenerse hidratado bebiendo agua, tés calientes, caldos o sopas tal vez te ayude a sentirte más cómodo.

En muchas culturas, el jengibre es una de las primeras cosas a las que se recurre cuando se tiene dolor de garganta. Se suele poner en remojo en agua hirviendo junto con otras hierbas para hacer tés calmantes, o se añade a la sopa de pollo.

La raíz de cúrcuma, una planta de la familia del jengibre que es nativa del sureste de Asia y que desde hace mucho se usa en las prácticas medicinales ayurvédicas de India, también puede reducir la inflamación.

Controlar la tos: agua salada y miel

Si el dolor de garganta se ve agravado por la tos, hacer gárgaras con agua salada a veces es útil. Mezcla media cucharadita de sal en un vaso lleno de agua tibia y haz gárgaras moviendo la mezcla por toda la boca y la parte posterior de la garganta unos cuantos segundos antes de escupirla.

Las gárgaras ayudan a soltar el moco denso y también pueden eliminar bacterias, virus y alérgenos que suelen irritar la garganta. Usar una solución salina proporciona el beneficio adicional de extraer fluido excesivo de los tejidos inflamados y cubrirlos con agua tibia, aseguró Talbot, la profesora de la Universidad de Vanderbilt

Añadir miel a tu solución para hacer gárgaras, o a cualquier té o bebida caliente, puede tener un efecto calmante similar. La miel actúa como demulcente, lo que significa que calma los tejidos irritados al recubrirlos.