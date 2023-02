¿Ser vegetariano esconde un trastorno alimentario?

El vegetarianismo es una forma de alimentarse basada principalmente en vegetales, eliminando la carne y derivados. Hay diferentes variantes como la de los ovolácteos que, además de las fuentes vegetales, incluyen el consumo de huevos y derivados lácteos, pero excluyen el resto de los alimentos de origen animal, o los veganos, en los que no hay ningún consumo de alimento de origen animal, todo es vegetal. También están los flexitarianos, aquellos que llevan principalmente una alimentación vegetariana, pero puntualmente incluyen un consumo de alimentos de origen animal.

El vegetarianismo o veganismo, si no está bien planteado, no es más sano que una alimentación omnívora. Si eres vegetariano o vegano y te alimentas a base de pizza margarita y nachos con guacamole no estarías optando por una buena opción, lo mismo que en una alimentación omnívora basada en embutidos o ultraprocesados cárnicos. Según se elaboren los menús en los estilos de alimentación pueden ser saludables o no.

La única verdad es que una alimentación basada en vegetales es más respetuosa con el medio ambiente y los animales.

Una dieta en la que se eligen principalmente verduras, frutas y legumbres puede pasar muy desapercibida, como algo que está encubriendo una restricción severa, por eso es bastante frecuente que personas que sufren un trastorno de la conducta alimentaria (TCA) hagan un giro hacia una alimentación más vegetal.

Con ello no quiero decir que el vegetarianismo pueda provocar TCA, sino que algunas personas pueden elegir este tipo de alimentación para restringir alimentos de origen animal, o más calóricos, y lo que en principio puede verse como saludable esté ocultando una conducta restrictiva y peligrosa.

¿Es el veganismo un disparador de trastornos alimentarios?

La realidad es que no. A pesar de que los estudios nos dicen que hay más prevalencia de anorexia en pacientes con una alimentación vegetariana, no se puede determinar si la enfermedad se desarrolló a raíz de esta nueva alimentación, o si era previa a ella.

Cuando se trata a estos pacientes lo adecuado es respetar su modelo de alimentación; no obstante, en algunas unidades de tratamiento no está permitido llevar una alimentación vegetariana.

Cómo saber si se está desarrollando un trastorno

-Preocupación excesiva por la comida, no solo por no comer los alimentos de origen animal que ha descartado, sino por las calorías, número de comidas al día…

-Afán de controlar todo lo que tiene que ver con la comida: cantidades, compra, modo de elaboración, aliños…

-A pesar de que alimentos como la pasta, arroz, patata o pan están incluidos en su alimentación, evitan o dejan de tomarlos por temor a subir de peso.

-Restringen, en un segundo tiempo, los alimentos vegetales que ellos consideran calóricos como plátano, aguacate...

-En los casos más extremos, se va a una alimentación frugívora, basada solo en frutas, frutos y semillas, o a una alimentación crudívora, basada en alimentos crudos o que no hayan sobrepasado un tratamiento térmico por encima de los 40 grados.

-Aislamiento social, al no haber tantas opciones veggies en la restauración, y con la máxima de controlar cada cosa que se lleva a la boca, evitan salir.