Seis señales de que estás saliendo con un psicópata

La psiquiatría define a un psicópata como una persona que sufre un trastorno de personalidad antisocial y muestra patrones de manipulación y violencia hacia los demás. Entonces no necesariamente se trata de un asesino en serie; también puede ser alguien que abuse psicológica o físicamente de otra persona. Hay algunas señales que advierten a las mujeres cuando están saliendo con un psicópata… aunque hay que decir que las mujeres psicópatas también existen.

1- Son encantadores, atractivos y te hacen sentir muy especial

Por más de una década, Maddy Anholt tuvo relaciones con hombres psicópatas sin advertirlo, así que escribió un libro llamado How to Leave Your Psychopath (Cómo dejar a tu psicópata) que pretende ser una especie de manual para escapar de las relaciones tóxicas.

Anholt señala que la primera señal de alerta de que estás ante un psicópata es que son más encantadores y atractivos que el promedio y están dispuestos a aprender todo lo necesario para conquistarte, pues son maestros de la manipulación.

“Pueden convertirse en lo que necesites, porque son los mejores actores del mundo”, escribió Anholt en un artículo para The Sun sobre su experiencia. “Esto se llama bombardeo de amor. El bombardeo de amor también podría mostrarse como un bombardeo con un sinfín de regalos y fines de semana caros o halagándote. Pero la fachada se cae rápido”, advierte y asegura que todos los psicópatas siguen un mismo ciclo con tres fases: distinguir a su “víctima”, devaluarla y finalmente descartarla.

2- Luego te hacen sentir que todo está en tu cabeza

Una vez que has caído en sus redes, un psicópata dejará de hacer las cosas con las que te hace sentir especial y cuando señales el cambio te dirá que sufres paranoia. Poco a poco hará que tu mundo se vuelva más pequeño al hacer indirectamente que te aísles de tus amigos y de tu familia. Así que primero te harán sentir como lo mejor, pero después se aburrirán, mientras tú sentirás como si un torbellino pasara sobre ti.

3- Mienten compulsivamente

No tienen escrúpulos para mentir, manipular y salirse con la suya. Mucho cuidado si has notado que esa persona encantadora miente todo el tiempo, aunque parezcan mentiras menores.

4- Te hacen estar alerta todo el tiempo para no perturbarlos

En este punto puede que esforzarte para no perturbar sus estados de ánimo sea una prioridad para ti. Sus comentarios “suaves” esconden críticas severas como: “Eres mucho más bonita sin maquillaje” o “qué bueno que te hayan ascendido, pero tal vez alguien lo merecía más”.

“Tu autoestima comenzará a erosionarse. Te acostumbrarás a esa sensación de andar de puntillas en torno a sus estados de ánimo”, explica la autora que llama a esta etapa una “fase de devaluación” en la que la relación puede durar semanas, meses, años o décadas.

5- Se sienten por encima de las reglas

El ego de un psicópata no permite que le digan qué hacer ni cómo hacer las cosas. Si reaccionan con enojo ante una sugerencia tuya o si hacen caso omiso de las reglas o leyes, enciende una luz roja.

6- Tienen problemas para controlar su ira

Sus arranques de enojo son de tal magnitud que pueden incluso agredir a los demás o a ti de manera psicológica, verbal o física. Si son agresivos una vez, lo serán después, así que fija límites y no seas flexible con ellos.

“Pasé casi una década saltando de una relación controladora a otra. Cuando toqué fondo, estaba sin alma y casi sin vida”, narró Anholt. Apuntó que la única manera de salir de una relación con un psicópata es aprender a estar feliz sola y a pedir ayuda terapéutica para resolver patrones.

“Mereces amor suave, saludable y genuino. Y hasta que eso suceda, es mejor que lo encuentres dentro de ti mismo antes de empezar a mirar afuera. En serio, aléjate de las aplicaciones de citas”, concluye.

Con información de Eldiariony.com