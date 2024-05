¿Se actualizará este anticuado instrumento ginecológico?

Cada vez más mujeres han optado por un dispositivo intrauterino en los últimos años, pero el dolor de la inserción y la extracción sigue siendo un obstáculo para muchas. Aunque algunos médicos han probado con analgésicos o agentes anestésicos, las opciones analgésicas más habituales suelen ser insuficientes.

Un nuevo dispositivo, descrito en una presentación esta semana en la reunión anual del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, intenta reducir el dolor de la colocación del DIU.

La herramienta utiliza la succión para sujetar el cuello del útero durante el procedimiento de inserción del DIU. Se diseñó como alternativa a un dispositivo muy utilizado, el tenáculo, que se parece a unas tijeras con ganchos en la punta. Las versiones del tenáculo se remontan a antes de la Guerra Civil, cuando probablemente se utilizaba para extraer balas de las heridas.

El nuevo dispositivo, llamado Carevix, aún está en fase de prueba y no está clara su eficacia. Pero es un intento de responder a una pregunta que ginecólogos y pacientes se plantean desde hace tiempo: ¿Hay alguna forma de hacer más llevadero el DIU, un método anticonceptivo muy fiable?

La inserción del DIU consta de dos componentes principales: agarrar y tirar del cuello uterino para enderezar el útero e insertar el dispositivo. El tenáculo se utiliza para agarrar el cuello del útero y es tan afilado que puede "agujerearlo literalmente", explica la Dra. Alissa Conklin, profesora adjunta de obstetricia y ginecología clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, lo que contribuye al dolor de la intervención del DIU. Los orificios que hace en el cuello del útero son pequeños y en ocasiones sangran, añadió.

La Dra. Conklin está trabajando en un ensayo clínico financiado por Aspivix, la empresa de dispositivos médicos que fabrica el Carevix. Está estudiando la eficacia del dispositivo y si reduce el dolor percibido por las pacientes de su clínica.

Los médicos llevan mucho tiempo tratando de reducir las molestias asociadas a esa acción de agarrar mediante la aplicación de determinadas prácticas, señaló la Dra. Beverly Gray, profesora asociada de obstetricia y ginecología de la Universidad de Duke, que no participó en los ensayos de Aspivix. "Algunos proveedores creen firmemente que hacer que los pacientes tosan y luego agarrar el cuello uterino rápidamente es menos doloroso, y luego a otras personas se les enseña que colocar el tenáculo más lentamente es menos discordante y menos incómodo", dijo la Dra. Gray. En un estudio realizado en 2019, el Dr. Gray comparó las técnicas de "tos" y "lenta" y halló pocas diferencias en la percepción del dolor entre ambas.

Sin embargo, los investigadores observaron que las pacientes con mayor ansiedad experimentan más dolor durante la inserción del DIU.

Se han estudiado dos versiones del dispositivo de succión en pequeños ensayos preliminares financiados por Aspivix. En uno de ellos, publicado el año pasado, se asignó aleatoriamente a 100 pacientes que iban a colocarse el DIU en dos clínicas de Suiza a un tenáculo tradicional o al dispositivo de succión.

Cuando se utilizó el dispositivo Aspivix, algunas pacientes refirieron menos dolor en el momento de agarrar y tirar del cuello uterino que cuando se utilizó el tenáculo. Hubo una reducción más notable del dolor en las mujeres que nunca habían dado a luz (un grupo que tiene más probabilidades de referir mayor dolor con la inserción del DIU que las mujeres que han dado a luz).

Pero a ocho personas del grupo Aspivix se les cambió al tenáculo tradicional porque el DIU no podía insertarse con el nuevo dispositivo. Uno de los sujetos se desmayó y, en otro caso, la dificultad para retirar la ventosa provocó hematomas y hemorragias. De los 64 dispositivos utilizados en el estudio, 21 presentaban defectos.

Desde entonces, la empresa ha diseñado una nueva versión del dispositivo. El otoño pasado, once clínicas de Europa y EE.UU. empezaron a utilizarlo con sus propias pacientes, entre ellas la Universidad de Columbia y la consulta del Dr. Conklin. La mayoría de las pacientes encuestadas en las clínicas afirmaron que el procedimiento era "más cómodo" o "menos doloroso" de lo que esperaban, según un estudio preliminar que se presentó en la cumbre del ACOG pero que no ha sido revisado por expertos. En ese estudio también se observó que las pacientes a las que se mostraba el dispositivo antes de la intervención se sentían más tranquilas.

El año pasado, la Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó el nuevo modelo de la empresa, aunque lo hizo a través de una vía reglamentaria que implica un menor escrutinio que el que se da a los dispositivos médicos y medicamentos de mayor riesgo.

Otra limitación, según la Dra. Conklin, es que no puede utilizarse en todas las pacientes. A veces, "el cuello uterino es demasiado pequeño o hay una irregularidad que no permite que la ventosa se comprima bien contra el cuello uterino", dijo. También es posible que no funcione tan bien en algunas mujeres que han dado a luz, ya que el trabajo de parto y el parto pueden cambiar la forma y la abertura del cuello uterino.

Y, para muchas personas, la parte más dolorosa del procedimiento suele ser la inserción del DIU en sí, no el agarre o el tirón del cuello uterino, dijo la Dra. Gray. No está claro si este dispositivo reduciría el dolor durante esa parte del proceso.