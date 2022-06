Revela estudio posible vínculo entre dieta y el riesgo de cáncer de piel

Nueva York.- Un gran estudio publicado este miércoles encontró un vínculo sorprendente entre el consumo de pescado y el desarrollo de melanoma, el tipo más grave de cáncer de piel. Pero, aunque el hallazgo genera dudas sobre los posibles vínculos entre la dieta y el melanoma, el autor principal del estudio y otros expertos advirtieron que no es una razón para evitar comer pescado. Tampoco cambia el consejo más importante para reducir el riesgo de melanoma: limite su exposición a los rayos UV del sol o las camas de bronceado.

El nuevo estudio, publicado en la revista Cancer Causes & Control, evaluó datos de más de 490 mil adultos en Estados Unidos entre las edades de 50 y 71 años. Al comienzo del estudio, los participantes completaron cuestionarios detallados, incluida información sobre su consumo de pescado, y luego fueron seguidos durante unos 15 años para rastrear los diagnósticos de cáncer entre el grupo. En comparación con los que apenas comían pescado, el grupo que comía más (un promedio de 10 onzas, o unas tres porciones por semana) tenía un 22 por ciento más de casos de melanoma maligno, encontraron los investigadores.

PUBLICIDAD

No está claro por qué comer pescado podría afectar el riesgo de una persona de desarrollar melanoma, dijo Eunyoung Cho, profesora asociada de dermatología en la Universidad de Brown y autora principal del estudio. “Creemos que no es el pescado por sí mismo, sino probablemente algún contaminante en el pescado”, dijo. Otros estudios han encontrado que las personas que comen más pescado tienen niveles más altos de metales pesados como el mercurio y el arsénico en el cuerpo. Estos mismos contaminantes también se asocian con un mayor riesgo de cáncer de piel, anotó. Sin embargo, su estudio no midió los niveles de contaminantes en los participantes, y se necesita más investigación para explorar este vínculo, dijo.

“No desanimaría a la gente a comer pescado solo por nuestro hallazgo”, dijo el doctor Cho. Comer pescado se asocia con un riesgo más bajo de enfermedad cardiovascular y tal vez incluso con algunos otros tipos de cáncer, apuntó. La Sociedad Estadounidense del Cáncer recomienda elegir pescado, pollo y frijoles con más frecuencia que la carne roja, y la Asociación Estadounidense del Corazón recomienda comer dos porciones de pescado por semana para la salud del corazón. (Una porción equivale a tres onzas de pescado cocido, o alrededor de las tres cuartas partes de una taza de pescado desmenuzado).