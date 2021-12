Reinfección parece ser más probable con Ómicron: científicos

La Haya. Los científicos sudafricanos alertaron que las reinfecciones entre las personas que ya han luchado contra el COVID-19 parecen ser más probables con la nueva variante ómicron que con las mutaciones previas del coronavirus.

Un grupo de investigación que ha estado monitoreando las reinfecciones en Sudáfrica dijo que registró un repunte con la llegada de la nueva variante que no se vio en el país con las dos variantes previas, ni siquiera con la muy contagiosa variante delta.

Los hallazgos, publicados el jueves en internet, son preliminares y todavía no han pasado por una revisión científica. Los investigadores tampoco especificaron cuántas de las reinfecciones estaban confirmadas como casos de ómicron o si habían causado una enfermedad severa.

Sin embargo, el momento en que se produjo el pico de reinfecciones indica que existen “pruebas sustanciales… de que se desvanece la inmunidad por infección previa”, sostuvieron los científicos.

“La infección previa solía proteger contra la variante delta, pero no parece ser el caso ahora con la ómicron”, declaró el jueves una de las investigadoras, Anne von Gottberg de la Universidad de Witwatersrand, durante una sesión informativa en la Organización Mundial de la Salud.

El estudio tampoco analizó la protección que ofrecen las vacunas, que provocan diferentes capas de respuesta inmune, algunas para evitar la infección y otras para evitar una enfermedad severa en caso de que alguien se infecte.

“Sin embargo, creemos que las vacunas todavía protegen contra una enfermedad severa”, afirmó Von Gottberg.

El jefe de emergencias de la OMS, el doctor Michael Ryan, dijo que la reinfección aparece en la nariz, pero que no necesariamente se transforma en una enfermedad grave, mientras que las vacunas en general han demostrado que ayudan a proteger el resto del cuerpo.

“Los datos que estamos buscando en realidad están relacionados con la gravedad de la infección y si las vacunas continúan protegiendo contra un cuadro clínico grave, hospitalización y muerte”, manifestó Ryan. “Ahora mismo no hay razón para suponer que no lo harán. Simplemente no tenemos los detalles todavía”.

Los científicos descubrieron la variante más reciente hace poco más de una semana en Sudáfrica y Botsuana, pero ya se ha encontrado en varios países. Sigue sin saberse mucho sobre la nueva variante, incluso si es más contagiosa —como sospechan algunas autoridades—, si provoca una enfermedad más severa o si puede evadir la protección creada por las vacunas existentes.

Sin embargo, es importante saber cuánta protección ofrece una infección previa, sobre todo en partes del mundo donde gran parte de la población sigue sin vacunarse.

El estudio indica que la variante “ómicron podrá superar la inmunidad natural y probablemente la inducida por la vacuna en un grado significativo”, advirtió Paul Hunter, profesor de Medicina en la Universidad de East Anglia, en una respuesta escrita al estudio. En qué medida “todavía no está claro, aunque es poco probable que esto represente una evasión total”.