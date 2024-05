Reduce ozempic riesgo de complicaciones por insuficiencia renal crónica

Semaglutida, el compuesto de los exitosos fármacos Ozempic y Wegovy, redujo drásticamente el riesgo de complicaciones renales, problemas cardiacos y muerte en personas con diabetes de tipo 2 y enfermedad renal crónica en un importante ensayo clínico cuyos resultados se publicaron el viernes. Los hallazgos podrían transformar la forma en que los médicos tratan a algunos de los pacientes más enfermos de insuficiencia renal crónica, que afecta a más de uno de cada siete adultos en Estados Unidos pero no tiene cura.

"Los que de verdad nos preocupamos por los enfermos renales llevamos toda nuestra carrera deseando algo mejor", afirma la doctora Katherine Tuttle, profesora de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington y autora del estudio. "Y esto no puede ser mejor". La investigación se presentó el viernes en una reunión de la Asociación Renal Europea en Estocolmo y se publicó simultáneamente en The New England Journal of Medicine.

El ensayo, financiado por Novo Nordisk, fabricante de Ozempic, tuvo tanto éxito que la empresa lo interrumpió antes de tiempo. El Dr. Martin Holst Lange, vicepresidente ejecutivo de desarrollo de Novo Nordisk, declaró que la empresa pediría a la Administración de Alimentos y Medicamentos que actualizara la etiqueta de Ozempic para que dijera que también puede utilizarse para reducir la progresión de la enfermedad renal crónica o las complicaciones en personas con diabetes de tipo 2.

La diabetes es una de las principales causas de enfermedad renal crónica, que se produce cuando los riñones no funcionan tan bien como deberían. En fases avanzadas, los riñones están tan dañados que no pueden filtrar correctamente la sangre. Esto puede hacer que se acumulen líquidos y residuos en la sangre, lo que puede exacerbar la hipertensión arterial y aumentar el riesgo de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares, según el Dr. Subramaniam Pennathur, jefe de la división de nefrología de Michigan Medicine.

En el estudio participaron 3.533 personas con enfermedad renal y diabetes de tipo 2, la mitad de las cuales recibió una inyección semanal de semaglutida y la otra mitad, una inyección semanal de placebo.

Los investigadores hicieron un seguimiento de los participantes tras un periodo medio de unos tres años y medio y descubrieron que los que tomaban semaglutida tenían un 24% menos de probabilidades de sufrir un episodio grave de enfermedad renal, como perder al menos la mitad de la función renal o necesitar diálisis o un trasplante de riñón. En el grupo de semaglutida se produjeron 331 episodios de este tipo, frente a los 410 del grupo placebo.

Las personas que recibieron semaglutida tuvieron muchas menos probabilidades de morir por problemas cardiovasculares o por cualquier otra causa, así como tasas más lentas de deterioro renal.

El daño renal suele producirse gradualmente, y las personas no suelen mostrar síntomas hasta que la enfermedad se encuentra en fases avanzadas. Los médicos intentan ralentizar el deterioro de la función renal con los medicamentos existentes y modificaciones del estilo de vida, afirma la Dra. Melanie Hoenig, nefróloga del Centro Médico Beth Israel Deaconess que no participó en el estudio. Pero incluso con tratamiento, la enfermedad puede progresar hasta el punto de que los pacientes necesiten diálisis, un tratamiento que elimina los desechos y el exceso de líquidos de la sangre, o trasplantes de riñón.

Según el Dr. George Bakris, profesor de medicina de la Universidad de Chicago y autor del estudio, los participantes en el estudio estaban muy enfermos: las complicaciones graves observadas en algunos de ellos son más probables en las fases avanzadas de la enfermedad renal crónica. La mayoría de los participantes en el ensayo ya tomaban medicación para la enfermedad renal crónica.

Para las personas con enfermedad renal avanzada, en particular, los resultados son prometedores. "Podemos ayudar a las personas a vivir más tiempo", afirma el Dr. Vlado Perkovic, nefrólogo e investigador renal de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Sydney) y otro de los autores del estudio.

Aunque los datos muestran claros beneficios, ni siquiera los investigadores que estudian fármacos como el Ozempic están seguros de cómo ayudan exactamente a los riñones. Una de las principales teorías es que la semaglutida puede reducir la inflamación, que agrava la enfermedad renal.

Y los resultados vienen con varias advertencias: Aproximadamente dos tercios de los participantes eran hombres y alrededor de dos tercios eran blancos, una limitación del estudio, señalaron los autores, porque la enfermedad renal crónica afecta de forma desproporcionada a los pacientes negros e indígenas. Los participantes en el ensayo que tomaban semaglutida tenían más probabilidades de suspender el fármaco por problemas gastrointestinales, que son efectos secundarios frecuentes del Ozempic.

Los médicos afirmaron que querían saber si el fármaco podría beneficiar a los pacientes con insuficiencia renal pero no con diabetes, y algunos también tenían dudas sobre los posibles riesgos a largo plazo de tomar semaglutida.

Con todo, los resultados son los últimos datos que demuestran que la semaglutida puede hacer algo más que tratar la diabetes o impulsar la pérdida de peso. En marzo, la FDA autorizó el uso de Wegovy para reducir el riesgo de problemas cardiovasculares en algunos pacientes. Y los científicos están estudiando la semaglutida y la tirzepatida, el compuesto de los fármacos rivales Mounjaro y Zepbound, para otras afecciones, como la apnea del sueño y las enfermedades hepáticas.

Si la FDA aprueba el nuevo uso, podría aumentar aún más la demanda de Ozempic, que se ha enfrentado a escaseces recurrentes.

"Creo que es un cambio de juego", dijo el Dr. Hoenig, "si puedo conseguirlo para mis pacientes".