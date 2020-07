¿Quieres ser voluntario para probar vacuna del Covid-19? Esto es lo que debes saber

Está bastante claro que, a menos que ocurra algún tipo de milagro, no vamos a terminar la pandemia de coronavirus sin una vacuna de por medio.

Afortunadamente, los investigadores se han esforzado por diseñar, probar y eventualmente producir una vacuna que nos brindará cierta inmunidad contra COVID-19. La evidencia inicial sobre la seguridad y efectividad de algunas de las vacunas potenciales es prometedora. Como dijo el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, es algo sobre lo que debemos ser "cautelosamente optimistas".

Aun así, no hay garantía de que alguna de las vacunas que se están probando ahora sea suficiente. Necesitamos más ensayos clínicos. Para llevar a cabo esos ensayos, los investigadores necesitan toneladas de voluntarios, personas de todas las edades, géneros, etnias y antecedentes, para garantizar que las vacunas finales funcionen en la población general.

Cómo se prueban clínicamente las posibles vacunas COVID-19.

Cada vacuna tiene que estudiarse en múltiples rondas de pruebas para garantizar que sea segura y efectiva.

En la Fase 1, los científicos observan si la vacuna causa algún efecto secundario o reacción problemática en las personas. Si las cosas se ven bien, la vacuna pasa a la Fase 2, que evalúa cuánto y con qué frecuencia las personas necesitarían vacunarse. Si los resultados son prometedores, la Fase 3 comienza para determinar si la vacuna realmente puede prevenir una infección cuando las personas están en el mundo real. La fase 4 examina cómo funciona la vacuna en grupos específicos, como mujeres embarazadas y niños.

Lo que es ser un participante del ensayo de vacuna.

Antes de ser aceptado como voluntario para un ensayo de vacuna, se le realizará un examen para asegurarse de que goza de buena salud. En primer lugar, se realiza una breve evaluación telefónica y, si la aprueba, se someterá a una evaluación en persona, que puede incluir un examen físico. Si recibe luz verde (y algunos lo harán el mismo día que el examen en persona, según el ensayo), se le extraerá sangre y recibirá la primera dosis de la vacuna mediante una inyección, explicó Kublin.

Luego, se va a su casa y registra cualquier síntoma o efecto secundario (piense: sarpullido, dolor en el lugar de la inyección, fiebre leve). Esto continúa durante algunas semanas, momento en el que regresa al sitio de prueba para un examen de salud rápido, se extrae un poco más de sangre y recibe la segunda dosis, lo que aumenta el efecto de la vacuna. Continúa rastreando sus síntomas durante algunas semanas más.

Después de eso, a menos que tenga síntomas o efectos secundarios que requieran una evaluación adicional, todo lo que necesita de usted es una extracción de sangre rápida cada tres a seis meses durante dos años para ver si su respuesta inmune se mantiene o disminuye, según Kublin.

Los voluntarios son compensados por su tiempo. Kublin dijo que la mayoría de los ensayos pagan alrededor de 50 dólares por cita, lo que puede ascender hasta 500 o mil 200 dólares por el ensayo completo.

Cómo inscribirse si está interesado en ser voluntario de prueba de vacunas.

Hay algunos factores que califican para los participantes. Debe tener al menos 18 años y no puede estar embarazada o amamantando. Los ensayos también pueden ser demasiado riesgosos para las personas que están inmunocomprometidas, es decir, que tiene cáncer o toma inmunosupresores. No puede tener antecedentes de alergia a las vacunas y no podrá tomar ciertos anticonceptivos durante al menos una parte de la prueba.

Los investigadores necesitan una variedad de personas para participar. Además de las personas de todos los géneros, edades y etnias, quieren personas con buena salud y personas con condiciones de salud preexistentes como enfermedades cardíacas y diabetes. Las personas con VIH que se controlan viralmente también son buenas candidatas. Y las pruebas deben incluir personas de color, ya que COVID-19 está afectando desproporcionadamente a esas comunidades.

La forma más fácil de registrarse es visitar sitios webs especializados que actualmente están reclutando a personas para los ensayos de fase 3.

Con información de Huffpost.