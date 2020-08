¿Qué sucede cuando la influenza coincide con el coronavirus?

Nueva York— Los optimistas esperaban que el Covid-19 no pudiera soportar el caluroso verano británico. Sin embargo, esas esperanzas se han esfumado: El virus tuvo un reciente resurgimiento en Irán en medio de temperaturas candentes, y no ha tenido problemas en persistir en el calor abrasador de Singapur, informó The Guardian.

Sin embargo, ¿qué pasará con el Covid-19 y nosotros cuando la lluvia y el frío --- la influenza y el resfrío --- lleguen con el otoño? Especialmente, ¿cómo va a ser la temporada anual de la epidemia de influenza durante el invierno en medio de la pandemia del Covid-19?

Una cosa es segura, “podemos esperar oleadas de Covid durante el otoño”, comentó el virólogo Ab Osterhaus del Centro de Investigación para las Infecciones Emergentes y Zoonosis de Hanover.

Aunque él espera que para entonces, podamos atender mejor los casos severos, y más países puedan hacer pruebas, rastrear y poner en cuarentena todos los casos y sus contactos, y contener el virus mejor de lo que se ha hecho ahora.

La mayor preocupación en la Gran Bretaña es que los hospitales pueden tener problemas para enfrentar la temporada de influenza en el invierno. En este año también tenemos que lidiar con el Covid-19, que no muestra indicios de que vaya a desaparecer para ese tiempo y hasta podría resurgir si hay temperaturas frías, o la circulación de otros virus durante el otoño e invierno, impulsando la propagación.

El primer problema será detectar cuál virus tienen los pacientes, ya que la Influenza, el Covid-19 y otras enfermedades respiratorias estacionales no se pueden distinguir virtualmente en base a los síntomas, advierte Bárbara RAth de la Universidad de Nottingham.

Se necesitan más y mejores pruebas de diagnóstico, porque la diferencia importa: el personal médico necesita un equipo de protección personal completo para atender a un paciente de Covid, pero si se puede vacunar contra la influenza.