¿Qué pasará si las primeras vacunas contra coronavirus no son las mejores?

The New York Times

Siete meses después de la pandemia de coronavirus, con más de 30 vacunas avanzando rápidamente a través de las rigurosas etapas de los ensayos clínicos, un número sorprendente de grupos de investigación está apostando por algunas que aún no se han dado a una sola persona.

El New York Times ha confirmado que al menos 88 candidatos se encuentran bajo investigación preclínica activa en laboratorios de todo el mundo, y que 67 de ellos están programados para comenzar los ensayos clínicos antes de fines de 2021.

Esos ensayos pueden comenzar después de que millones de personas ya hayan recibido la primera ola de vacunas. Llevará meses comprobar si alguno de ellos es seguro y eficaz. Sin embargo, los científicos que los desarrollan dicen que sus diseños pueden provocar respuestas inmunitarias más poderosas, o ser mucho más baratos de producir, o ambas cosas, lo que los convierte en los ganadores lentos y constantes de la carrera contra el coronavirus.

"Es posible que las primeras vacunas no sean las más efectivas", dijo Ted Ross, director del Centro de Vacunas e Inmunología de la Universidad de Georgia, que está trabajando en una vacuna experimental que espera poner en ensayos clínicos en 2021.

Muchas de las vacunas al frente del paquete hoy intentan enseñarle al cuerpo la misma lección básica. Entregan una proteína que cubre la superficie del coronavirus, llamada pico, que parece incitar al sistema inmunológico a producir anticuerpos para combatirlo.

Pero a algunos investigadores les preocupa que podamos estar poniendo demasiadas esperanzas en una estrategia que no se ha demostrado que funcione. “Sería una pena poner todos nuestros huevos en la misma canasta”, dijo David Veesler, virólogo de la Universidad de Washington.

En marzo, el doctor Veesler y sus colegas diseñaron una vacuna que consta de millones de nanopartículas, cada una con 60 copias de la punta de la proteína de pico, en lugar de todo el pico. Los investigadores pensaron que estos paquetes de puntas podrían tener un impacto inmunológico más fuerte.

Cuando los investigadores inyectaron estas nanopartículas en ratones, los animales respondieron con una avalancha de anticuerpos contra el coronavirus, mucho más que los producidos por una vacuna que contiene todo el pico. Cuando los científicos expusieron ratones y monos vacunados al coronavirus, descubrieron que los protegía completamente de la infección.

Los investigadores compartieron sus resultados iniciales este mes en un artículo que aún no se ha publicado en una revista científica. Icosavax, una empresa de nueva creación cofundada por el colaborador del doctor Veesler, Neil King, se está preparando para comenzar los ensayos clínicos de la vacuna de nanopartículas a fines de este año.

La efectividad de una vacuna también puede verse influenciada por la forma en que ingresa a nuestro cuerpo. Todas las vacunas de primera ola que se encuentran actualmente en ensayos clínicos deben inyectarse en el músculo. Una vacuna en aerosol nasal, similar a FluMist para la influenza, podría funcionar mejor, ya que el coronavirus invade nuestros cuerpos a través de las vías respiratorias.

Varios grupos se están preparando para los ensayos clínicos de vacunas en aerosol nasal. Uno de los enfoques más imaginativos proviene de una empresa de Nueva York llamada Codagenix. Están probando una vacuna que contiene una versión sintética del coronavirus que hicieron desde cero.

El fabricante francés de vacunas Valneva planea comenzar los ensayos clínicos en noviembre con un diseño mucho menos futurista. "Estamos abordando la pandemia con un enfoque bastante convencional", dijo Thomas Lingelbach, director ejecutivo de la empresa.

Valneva fabrica vacunas a partir de virus inactivados que se eliminan con productos químicos. Jonas Salk y otros primeros fabricantes de vacunas encontraron que esta receta funcionaba bien. Las vacunas con virus inactivados deben cumplir con estándares muy altos de purificación, para asegurarse de que todos los virus no sean viables. Valneva ya ha cumplido con esos estándares.

Incluso si el mundo obtiene vacunas efectivas contra el Covid-19, eso no significa que todas nuestras preocupaciones por la pandemia hayan terminado. Con una abundancia de otros coronavirus al acecho, otra pandemia similar a Covid puede no estar muy lejos. Varias empresas, incluidas Anhui Zhifei, en China, Osivax, en Francia, y VBI, en Massachusetts, están desarrollando vacunas contra el coronavirus "universales" que podrían proteger a las personas de una variedad de virus, incluso aquellos que aún no han colonizado nuestra especie.