¿Qué es una dieta basada en plantas?

La definición exacta de una dieta basada en plantas puede variar, y el término a menudo se usa indistintamente con vegano. Sin embargo, no son lo mismo. Cualquier alimento etiquetado como vegano será de origen vegetal, pero lo contrario no siempre es cierto. PUBLICIDAD En términos generales, una dieta basada en plantas consiste principalmente en vegetales, frutas, frijoles, legumbres, granos y nueces, con poca o ninguna carne, lácteos o pescado. Las personas que siguen dietas basadas en plantas lo hacen por razones de salud, bienestar animal o conciencia ambiental. El veganismo es una filosofía moral basada en los derechos de los animales que se abstiene de todos los productos animales, incluyendo carne, lácteos, huevos, miel y productos que contengan cuero, seda o lana, o que hayan sido probados en animales. Esta distinción es importante porque, si bien muchas personas no están interesadas en renunciar por completo a los productos animales, cualquier reducción en nuestro consumo de esos alimentos ayudará al planeta. ¿Son mejores las dietas veganas y basadas en plantas? No necesariamente. Las dietas veganas, basadas en plantas y omnívoras pueden estar compuestas de ingredientes enteros y frescos o altamente procesados . Cuantos más alimentos procesados incluya en su dieta, peor será para su salud, ya sea que sus nuggets de pollo estén hechos de pollo real o vegano. Debido a que el término "basado en plantas" no está regulado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, se ha convertido en una herramienta de marketing ampliamente utilizada. Lo encontrará en productos de dudosa salubridad, como fideos instantáneos ultraprocesados, papas fritas y barras energéticas. Sin embargo, se ha demostrado que comer una dieta basada en plantas basada en alimentos integrales tiene innumerables beneficios para la salud, incluida la reducción del riesgo de diabetes, la mejora del microbioma intestinal y, en general, lo ayuda a vivir más tiempo. ¿Tengo que renunciar por completo a los productos animales para seguir una dieta basada en plantas? La mayoría de los expertos (la Escuela de Medicina de Harvard, por ejemplo) define la dieta basada en plantas como una dieta compuesta principalmente de plantas, con pequeñas cantidades de carne, pescado y lácteos que se consumen muy ocasionalmente, desde unas pocas veces a la semana hasta algunas veces al mes. Se ha demostrado que limitar su consumo de carne y lácteos tiene efectos positivos significativos para la salud del planeta y también puede ser beneficioso para su salud, siempre y cuando reemplace la carne y los lácteos con alimentos integrales y mínimamente procesados como verduras, frutas, legumbres, nueces y granos, y no refrescos dietéticos y donas veganas. ¿Son las dietas veganas y basadas en plantas mejores para el medio ambiente? Sí, y el cuerpo de evidencia que respalda esto está creciendo. Recientemente se publicó otro estudio importante que muestra que una dieta basada en plantas es significativamente mejor para el medio ambiente que una dieta basada en carne. La investigación, realizada por la Universidad de Oxford, encontró que las personas que siguen una dieta libre de carne son responsables de un 75 por ciento menos de emisiones de gases de efecto invernadero que quienes comen carne todos los días, y que seguir una dieta baja en carne, vegetariana o pescetariana, es proporcionalmente menos perjudicial para la tierra, el agua y la biodiversidad que una dieta rica en carne. Otros estudios han demostrado que la producción de carne y productos lácteos, particularmente de vacas, emite tanto carbono cada año como todos los automóviles, camiones, aviones y barcos juntos. Cuanto más basada en plantas puedas hacer tu dieta, más curativa para el planeta será. Por supuesto, los tipos de cambios drásticos y rápidos necesarios para el progreso real requerirán una acción ambiciosa en la política gubernamental y corporativa. Pero el cambio cultural que ya está en marcha es un paso necesario en esta dirección. ¿Qué pasa con el queso? En términos de emisiones de gases de efecto invernadero, muchos quesos, como el Cheddar y la mozzarella, pueden ser incluso peores que el cerdo, el pollo y el pescado. Entonces, un pescetariano o un flexitariano que come pequeñas cantidades de pollo o tocino de vez en cuando, pero se salta esos quesos, puede tener un impacto más positivo en el planeta que un vegetariano que consume mucho queso y productos lácteos todos los días. ¿Son las carnes de origen vegetal más saludables que la carne convencional? Depende de lo que contengan, y las marcas varían enormemente. Si bien, en general, las carnes de origen vegetal tienden a ser más bajas en grasas saturadas y pueden ser más ricas en fibra, también pueden ser más altas en sodio y calorías. Lea atentamente las etiquetas antes de comprar. ¿Cómo empiezo a cocinar más comidas a base de plantas? Limitar la carne y los productos lácteos deja espacio en su plato para todo tipo de otras cosas deliciosas, como una sartén vegetariana con chile sobre una montaña de arroz caliente; pan casero de masa madre untado con tahini y mermelada; un tazón de ensalada de tomate crujiente con albóndigas de vegetales. Muchas personas se adaptan fácilmente a una dieta basada en plantas al renunciar a la carne y los lácteos una vez a la semana y aumentar a partir de ahí. O puede tratar de limitar la carne y los productos lácteos a 3 o 4 comidas por semana y reducir este número con el tiempo.