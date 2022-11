¿Qué es Ozempic y por qué genera tantos comentarios en internet?

Nueva York.- Ozempic, un fármaco empleado para tratar la diabetes, ha llamado la atención recientemente porque las celebridades, un magnate de la tecnología e influentes de TikTok contaron que lo usan para perder peso en poco tiempo.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés) aprobó el medicamento inyectable para tratar la diabetes en 2017; y en 2021, la agencia aprobó un fármaco con una dosis mayor del ingrediente activo en Ozempic, llamado semaglutida, para tratar la obesidad con el nombre Wegovy. Desde entonces, en internet se han propagado las menciones al medicamento. Cuando a Elon Musk se le preguntó cómo hacía para lucir “en forma, marcado y saludable”, tuiteó que tomaba Wegovy. Andy Cohen, presentador de Bravo, publicó sobre la creciente popularidad de Ozempic. En septiembre, Variety reportó que actores y productores “aplauden discretamente al medicamento” en Signal, una aplicación de mensajería encriptada. En TikTok, la etiqueta #Ozempic ha sido vista más de 273 millones de veces; los usuarios expresan por un lado sorpresa por la pérdida de peso supuestamente causada por el medicamento y comparten anécdotas sobre los efectos secundarios.

PUBLICIDAD

Ahora, la FDA ha identificado tanto a Ozempic como a Wegovy entre las decenas de medicamentos que escasean. Un representante de Novo Nordisk, empresa que produce los fármacos, escribió en un comunicado que la compañía experimenta “disrupciones intermitentes en el abastecimiento de varias dosis de Ozempic debido a una combinación de una demanda increíble junto a otras restricciones del abastecimiento global general”. El representante añadió que la escasez de Wegovy podría resolverse pronto y que la empresa está “encaminada” a lograr que todas las dosis de ese fármaco estén disponibles en diciembre.

No es inusual que los médicos prescriban medicamentos “fuera del uso indicado” o para un propósito distinto al que tiene explícitamente, dijo Disha Narang, endocrinóloga en el Hospital Lake Forest Northwestern Medicine. Al aumentar el interés en Ozempic, algunos médicos creen que hay más personas que han buscado formas de tomarlo para perder peso, ya sea al recurrir a un especialista que lo recete fuera del uso indicado o al acudir a internet para conseguirlo. La misma Narang ha atendido pacientes que “de alguna forma han conseguido esto” y toman la medicación fuera de lo indicado, dijo. (Narang participó en un panel consultor para Novo Nordisk, una práctica común para los expertos en ese campo).

A la doctora le preocupa que, al volverse cada vez más popular, la gente asocie el fármaco con la “vanidad” y no lo identifique como un medicamento crucial para los pacientes diabéticos.

Esto es lo que sabemos sobre ese fármaco, lo que puede lograr, sus limitaciones y quién debería tomarlo.

¿Cómo funciona Ozempic?

Tanto Ozempic como Wegovy están diseñados para inyectarse una vez a la semana en el estómago, la pierna o el brazo.

La semaglutida reduce los niveles de azúcar en la sangre y regula la insulina, que es crucial para las personas con diabetes tipo 2. El medicamento también imita una hormona llamada péptido-1 similar al glucagón que producimos naturalmente en los intestinos, lo que limita el apetito al indicarle al organismo que nos sentimos llenos y hace que el estómago se vacíe más lentamente. Como resultado, las personas con obesidad y los problemas de salud que la acompañan han perdido peso al tomar este medicamento. Los pacientes sienten saciedad más pronto, dijo Janice Jin Hwang, jefe de la división de endocrinología y metabolismo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte. Para quienes toman el fármaco, “los alimentos que les resultaban muy emocionantes ya no son emocionantes”, dijo. El medicamento no se ha estudiado lo suficiente entre las personas sin diabetes o con sobrepeso.

El fármaco también puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular para los pacientes con diabetes, dijo Robert Gabbay, director científico y médico de la Asociación Estadounidense de Diabetes.

La FDA no ha aprobado Ozempic para perder peso, señaló Andrew Kraftson, profesor asociado de clínica en la división de metabolismo, endocrinología y diabetes en Michigan Medicine. Pero, explicó, luego de que la FDA autorizó el uso de Wegovy para la pérdida de peso, aumentó tanto la demanda que algunos profesionales médicos recurrieron a Ozempic cuando no lograban conseguir Wegovy.

Del mismo modo que a algunas personas se les recetan medicamentos para atender la hipertensión arterial o el colesterol alto de manera indefinida, es posible que a algunos pacientes con obesidad se les prescriban fármacos como Wegovy durante periodos prolongados, dijo Kraftson. Quienes dejen de tomar el fármaco podrían recuperar el peso perdido, añadió.

“Estos fármacos no fueron diseñados para personas de peso normal que quieren estar super delgadas”, dijo Hwang.

¿Quién debe tomar Ozempic y Wegovy?

Después de que la FDA aprobó Ozempic para personas con diabetes tipo 2, la agencia aprobó Wegovy para adultos con obesidad o sobrepeso con al menos una “afección relacionada con el peso”, que la agencia considera problemas como presión arterial alta, diabetes tipo 2 o colesterol alto. La FDA define la obesidad y el sobrepeso utilizando el índice de masa corporal, una métrica arraigada pero muy debatida.

Sin seguro médico, el fármaco es costoso: el precio de lista para 28 días de Wegovy es de 1300 dólares y Ozempic puede costar unos 892 dólares mensuales sin seguro, y sin duda las personas que no cumplen con los criterios de la FDA tendrán dificultades para que los seguros lo cubran.

A pesar de esos obstáculos, el aumento de personas que usan Ozempic fuera del uso indicado puede estar exacerbando la escasez, dijo Narang, y señaló que los pacientes con diabetes y obesidad tienen dificultades para acceder al medicamento.

“Ha sido muy muy terrible: los pacientes no saben adónde ir”, dijo. “Hemos estado como hámsters en una rueda intentando resolverlo”.

“Si bien reconocemos que algunos proveedores de servicios de salud podrían estar recetando Ozempic a pacientes cuya meta es perder peso, queda a discreción clínica de cada proveedor de atención de salud elegir el mejor enfoque de tratamiento para sus pacientes”, indicó en un comunicado un representante de Novo Nordisk y añadió que la empresa no “promueve, sugiere ni alienta el uso fuera de lo indicado para nuestros medicamentos”.

¿Cuáles son los efectos secundarios?

La gente que toma Ozempic y Wegovy tanto para el uso aprobado por la FDA como para otro uso, pueden experimentar náuseas y deshidratación. También pueden sentir fatiga y malestar. Pueden cambiar sus movimientos peristálticos: en algunos pacientes se presenta diarrea y en otros estreñimiento severo. “Puede ser tan grave que la gente va a urgencias”, dijo Kraftson. “No es broma”. Los pacientes deben ser monitoreados al tomar estos fármacos, dijo y es posible que los médicos receten otras medicinas para prevenir las náuseas o laxantes o ablandadores fecales. En casos muy poco frecuentes, los medicamentos podrían aumentar el riesgo de pancreatitis, una condición dolorosa que inflama el páncreas. Algunos pacientes también pueden formar piedras en la vesícula. Gabbay dijo que había visto pacientes con vómitos tan severos que tuvieron que suspender la medicación.

Para minimizar estos efectos secundarios, añadió Gabay, los médicos suelen empezar con dosis bajas de medicamentos como Ozempic y Wegovy y luego las aumentan gradualmente.

¿Es peligroso usar estos medicamentos fuera del uso indicado?

Los médicos indican que no hay pruebas suficientes para saber si estos fármacos pueden ser benéficos o perjudiciales para las personas que no cumplen con los criterios previstos por la FDA. Por muy tentador que resulte un medicamento para perder peso, los expertos advirtieron que la gente no debería usarlo fuera de los fines recomendados. “Si solo estás consiguiendo esto en internet no tendrá las mismas capas de protección”, dijo. “No quiero que la gente juegue a la ruleta con su salud”.

El fármaco no ha sido probado sistemáticamente en personas con peso inferior, dijo Hwang, quien agregó que es posible que los pacientes que no pertenecen al grupo para el cual el medicamento ha sido diseñado podrían experimentar efectos secundarios más intensos. Sin más estudios de investigación no se puede determinar cuán dañinos podrían ser los efectos secundarios.

“Adentrarse en lo desconocido está asociado con algún riesgo potencial”, dijo Gabbay. “Y no sabemos cuál es”.