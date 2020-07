Qué debes hacer si tú o algún ser querido se contagia de coronavirus

The New York Times

A medida que el coronavirus se propaga por todo el mundo, la realidad es que es probable que muchos de nosotros nos contagiemos en algún momento. Por suerte, la mayoría de las personas solo desarrollará síntomas de leves a moderados que no requerirán hospitalización.

Aun así, muchas personas siguen atemorizadas debido a la incertidumbre de contraer esta nueva enfermedad y se preguntan cómo y cuándo deben acudir al médico. Aquí te decimos lo que debes hacer en caso de que tú o algún familiar desarrollen síntomas u obtengan un resultado positivo en una prueba de coronavirus.

¿Cómo nos hacemos la prueba mi familiar o yo?

Es muy probable que, aunque tengas el virus, nunca te hagan la prueba. Esto resulta frustrante para las personas que presentan síntomas y quieren saber si deben aislarse y advertir a sus amistades acerca de una posible exposición. No obstante, en este momento, no se están practicando pruebas a todas las personas que presentan síntomas en Estados Unidos y en muchos otros países. Si presentas síntomas parecidos a los de la gripe, debes asumir que padeces la enfermedad y tomar precauciones. Consulta a tu médico para más recomendaciones.

Primero llama al médico. No vayas al consultorio sin previo aviso.

Si estás preocupado (y tienes síntomas que por lo general te harían acudir al médico), llama a tu médico familiar y pídele su consejo. También puedes llamar a una unidad de emergencias para que te aconsejen. Lo importante es que no debes asistir al consultorio sin previo aviso. Los hospitales tienen procedimientos para la llegada de posibles pacientes con coronavirus, para proteger al personal y a otros pacientes, así que debes llamar con antelación.

No te apresures a ir a la sala de emergencias.

Las salas de espera de urgencias están llenas de personas enfermas y de médicos y personal saturado de trabajo. No es ideal estar ahí y, si te presentas innecesariamente, estás obstaculizando que las personas que realmente necesitan atención la reciban. Antes de ir a urgencias, detente y pregúntate: “En circunstancias normales, ¿iría a la sala de emergencias por estos síntomas (tos o fiebre)?”. En la mayoría de los casos, es probable que la respuesta sea negativa. La tos, la fiebre, el dolor de garganta y el flujo nasal muy rara vez han sido motivo de emergencia en el pasado, y en la mayoría de los casos esos síntomas, aunque se deban al coronavirus, no representarán una emergencia. Llama a tu médico.

¿Cuándo deben buscar atención médica los pacientes de alto riesgo?

Los pacientes con un riesgo elevado deben consultar a su médico en cuanto comiencen a presentar síntomas. Un médico que conoce tu situación puede ayudarte a sortear el sistema y aconsejarte cómo y cuándo debes buscar tratamiento. Entre los pacientes con mayor riesgo se encuentran los de edad avanzada, además de las personas que padecen asma, que tienen enfermedades pulmonares o antecedentes de neumonía, enfermedades cardíacas, renales, diabetes, un sistema inmunitario débil a causa de alguna enfermedad o tratamiento médico, o las personas que se sometieron a tratamientos oncológicos recientemente.

¿Cuáles son los síntomas que deben preocupar a las personas sanas?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) afirmaron que los síntomas que indican que debes buscar tratamiento de emergencia son los siguientes:

Dificultad para respirar

Dolor persistente o presión en el pecho

Desorientación o incapacidad para despertar

Labios o rostro azulados

Cualquier otro síntoma que sea grave o cause preocupación

¿Cómo cuidar en casa a las personas que tienen síntomas o dieron positivo en la prueba del virus?

Muchas personas que tienen coronavirus no permanecerán en un hospital y se quedarán aisladas en casa. Si presentas todos los síntomas del virus, pero no te has hecho la prueba, debes asumir que lo tienes y tomar precauciones.

Cuidar a alguien con síntomas de coronavirus, de leves a moderados, es casi como cuidar a una persona con gripe. Proporciónale cuidados paliativos, líquidos, sopas y analgésicos, y haz que se tomen la temperatura con regularidad. Si una persona está demasiado enferma o débil para comer, beber o ir al baño, llama a un médico. La Organización Mundial de la Salud tiene lineamientos de cuidados en casa para pacientes con casos sospechosos o confirmados de coronavirus.

¿Debo tomar precauciones especiales?

¡Sí! El paciente debe estar aislado en una habitación separada sin contacto con el resto de la casa, o contacto mínimo (incluyendo mascotas), además de que deberá usar un baño aparte, de ser posible. En la mayoría de los casos, una persona enferma se sentirá muy mal, pero podrá levantar las bandejas de comida que le dejen en la puerta y desinfectar un baño compartido después de usarlo. (En el caso de los niños, esto quizá no sea posible). Si tienes cubrebocas en casa, tanto el paciente como el cuidador deberán utilizarlas cuando estén en contacto entre sí.

Asegúrate de que los espacios compartidos en la casa estén bien ventilados, puedes encender el aire acondicionado o abrir una ventana. No compartas trastes, toallas ni ropa de cama con la persona enferma.

¿Cómo limpiar cuando mi familiar está en casa y enfermo?

Si una persona enferma puede aislarse en su casa, debes tratar de reducir la limpieza en su área tanto como sea posible para evitar el contacto innecesario con la persona enferma. Los CDC recomiendan proporcionar suministros de limpieza —pañuelos de papel, toallas de papel y desinfectantes— para la habitación y el baño de una persona enferma (a menos que sea un niño pequeño o una persona con discapacidad). Si los miembros de la familia deben compartir un baño, la persona enferma debe hacer todo lo posible para limpiarlo y desinfectarlo después de cada uso. Los cuidadores deben esperar tanto tiempo como sea práctico después del uso por parte de una persona enferma para ingresar y limpiar y desinfectar las superficies de alto contacto. Siempre lávate bien las manos después de la limpieza.

Si compartes espacio con una persona enferma, debes usar guantes y desinfectar las perillas de las puertas, los interruptores, los grifos, los inodoros y cualquier otra área de contacto que el paciente ha usado. Lee las pautas de los CDC sobre la limpieza y desinfección de una casa compartida con alguien con un presunto caso de coronavirus.

¿El resto de la familia puede hacer su vida normal?

No. Si una persona está contagiada de coronavirus o sospecha estarlo, la persona enferma debe estar aislada y todos los habitantes de la casa deberán permanecer en cuarentena en casa durante 14 días, de acuerdo con funcionarios de salud pública. Si no diste positivo en tu prueba, pero tu familiar presenta todos los síntomas del virus, es mejor pecar de precavido y permanecer en cuarentena.

¿Cuánto tardará una persona enferma en recuperarse?

De acuerdo con los CDC, la mayoría de las personas se sentirán mejor al cabo de una semana.

¿Cuándo puede concluir el aislamiento en casa?

Un paciente hospitalizado podrá recibir el alta después de dos pruebas con resultado negativo, con una diferencia de 24 horas entre cada una, pero debido a la escasez de pruebas, muchas personas que se recuperan en casa no tendrán a disposición una prueba de seguimiento para determinar si siguen siendo fuente de contagio.

Los lineamientos están cambiando con rapidez. La OMS recomienda que los pacientes se aíslen durante catorce días después de que hayan desaparecido los síntomas. Los lineamientos de los CDC no son tan estrictos, pues ahora afirman que deben suceder tres cosas antes de abandonar el aislamiento después de un episodio (confirmado o sospechoso) de COVID-19.