Qué alimentos son consumibles luego de caducados

Es posible encontrar alimentos que no representen un riesgo o peligro para la salud aunque hayan pasado su fecha de caducidad. Según Natursan, estos alimentos no poseen una fecha de caducidad como tal, sino más bien una “fecha de consumo preferente”, por lo que no ocurrirían intoxicaciones alimentarias.

Naturalmente, no todos los alimentos tienen este indicativo, por lo que es importante diferenciar aquellos que no lo tienen para que sean consumidos dentro del plazo del tiempo en que su ingesta sea poco peligrosa para nuestro bienestar.

¿Qué es la fecha de consumo preferente?

La fecha de consumo preferente indica el tiempo en que el producto conservará perfectamente sus propiedades organolépticas, que son olor, textura, sabor, color o temperatura.

Estas propiedades pueden alterarse un poco después de esta fecha, pero estos cambios no supondrían un riesgo para la salud del comensal, por lo que estos alimentos todavía pueden consumirse pasados unos días o meses de esta fecha.

No ocurre lo mismo con los alimentos con fecha de caducidad, que sí son un peligro para la persona cuando superan el plazo indicado, y que preferiblemente deben ser desechados al llegar a este estado.

Un caso emblemático es el de los alimentos perecederos, que sí o sí deben ser desechados de nuestra cocina si pasan la fecha de vencimiento.

Entre los alimentos con fecha de consumo preferente y que son seguros de consumir pasada esa fecha tenemos los siguientes:

Yogures

Los fermentos activos en la composición del yogur fomentan su acidificación. Si el yogur ha estado bien refrigerado, su consumo después de la fecha indicada no supondrá ningún peligro para la persona.

Mermeladas y conservas

El desarrollo de patógenos en las mermeladas y conservas no es fácil a raíz de su elevado contenido en azúcares, especialmente si ellas se mantienen bien refrigeradas.

Mientras que las mermeladas de frutas se pueden conservar bien entre 3 y 6 meses, las conservas pueden extenderse hasta llegar al año.

Miel

Así como las mermeladas, el elevado contenido en azúcar en la miel dificulta el crecimiento de patógenos, por lo que pueden mantenerse en muy buen estado por varios meses. Lo que sí puede ocurrir es que la miel se cristalice, aunque eso no significa que se haya malogrado.

Para devolverla a su estado líquido solo hará falta calentarla en un horno por algunos minutos, o calentarla al baño maría.

Conservas de pescado

Las conservas de pescado se pueden consumir de manera segura después de su fecha de consumo preferente, pero solamente si ellas se han mantenido bien refrigeradas.

Que estos alimentos se puedan consumir después de estar “caducos” no significa que debamos dejar que pase el tiempo, sino que no habrá riesgos para nosotros si las consumimos pasada la fecha. Si te es posible, consúmelos con la mayor prontitud.