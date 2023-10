¿Pueden los videojuegos mejorar el aprendizaje?

Ciudad de México.- Jugar videojuegos no sólo permite alcanzar a nuevos niveles, vencer a enemigos poderosos y solucionar acertijos.

El estudio Action video game play facilitates the development of better perceptual templates, por ejemplo, revela que los títulos de acción incrementan las capacidades de aprendizaje.

De acuerdo con la investigación publicada en la revista "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS), quienes acostumbran divertirse con este tipo de juegos desarrollan con mayor celeridad la capacidad de crear modelos mentales para resolver tareas o asignaciones.

Esta cualidad se traduce en un mejor rendimiento, señala la Universidad de Rochester, en Estados Unidos, a través de su sitio web.

La Universidad de Cambridge, en Reino Unido, indica que los videojuegos también satisfacen los cinco requisitos para un aprendizaje efectivo, pues tienen:

+ Una narrativa atractiva y sólida (contexto).

+ Interacciones decididas (autenticidad).

+ Compromiso emocional (motivación).

+ Libertad para fallar (equivocarse).

+ Oportunidades para la toma de decisiones independientes (autonomía).

Por otra parte, la Universidad de Texas A&M, también en territorio estadounidense, informa que los videojuegos son capaces de mejorar el aprendizaje en ciertos campos del saber, como el de las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), a proveer oportunidades de aprendizaje experimental y a asimilar conocimientos complejos.

"La tabla periódica de elementos es un desafío para muchos estudiantes, sin embargo, los alumnos de secundaria que juegan al popular videojuego Pokémon pueden aprender fácilmente una matriz tridimensional compleja con 27 mil 624 valores", ejemplifica.

"La esencia del juego es descubrir cómo combinar los 17 tipos diferentes de ataque al luchar contra otros Pokémon. Cada Pokémon tiene uno o dos tipos de ataques que puede utilizar. Los jugadores no aprenden las diferentes combinaciones posibles estudiando una gran mesa con 27 mil 624 posibilidades, sino jugando".