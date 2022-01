¿Puede Ómicron causar un Covid prolongado?

Nueva York.- Debido a que la variante Ómicron se identificó por primera vez a fines de noviembre, es demasiado pronto para decir cuánto tiempo pueden persistir los síntomas de la infección. Tampoco está claro si, al igual que las versiones anteriores del virus, puede provocar la aparición de problemas como confusión mental o fatiga extrema después de que se haya resuelto la infección.

Aunque informes recientes sugieren que Ómicron puede causar una enfermedad inicial menos grave que otras variantes, los síntomas básicos de la infección con Ómicron son similares a los de la infección con otras variantes, lo que sugiere que los efectos a largo plazo también podrían ser similares.

Las enfermedades iniciales más leves no significan necesariamente que Ómicron tenga menos probabilidades de provocar un Covid prolongado, advierten médicos, investigadores y grupos dirigidos por pacientes. Los estudios de oleadas anteriores de la pandemia indican que muchas personas que tuvieron reacciones iniciales leves o asintomáticas a la infección por coronavirus desarrollaron una covid prolongada que persistió durante meses.

¿Pueden las vacunas prevenir el Covid por mucho tiempo?

Quizás.

Las vacunas evitan principalmente que las personas se enfermen gravemente o mueran a causa de una infección por coronavirus. Con algunas variantes anteriores, las vacunas parecían reducir la probabilidad de infección en sí misma, y no estar infectado es, por supuesto, la mejor manera de evitar un covid prolongado. Pero las vacunas no han sido tan efectivas en la prevención de la infección con Ómicron, y las infecciones avanzadas con esta nueva variante son mucho más comunes.

Hasta ahora, los estudios que analizan a personas vacunadas y con covid prolongado se han centrado principalmente en datos recopilados antes de la aparición de la variante Delta. Y los resultados del estudio han sido mixtos.

Un gran estudio, que se publicó en la revista The Lancet Infectious Diseases, se basó en informes a una aplicación de teléfono de más de 1.2 millones de adultos británicos que habían recibido al menos una dosis de una vacuna contra el coronavirus entre diciembre de 2020 y julio de 2021. Encontró que las personas que habían recibido dos dosis de vacunas y contraído infecciones avanzadas tenían aproximadamente la mitad de probabilidades que las personas que no habían sido vacunadas de informar síntomas que duraban al menos 28 días después de la infección. Alrededor del 5 por ciento de las personas con infecciones progresivas reportaron tales síntomas persistentes, encontró el estudio, en comparación con el 11 por ciento de las personas infectadas en un grupo de control no vacunado.

Otro gran estudio, que se publicó sin haber sido revisado por pares, encontró un resultado igualmente alentador. El estudio, producido por Arcadia, una firma de datos de atención médica, y Covid Patient Recovery Alliance, una colaboración de líderes con experiencia en salud en el gobierno y el sector privado, analizó registros de alrededor de 240 mil pacientes infectados con el coronavirus hasta mayo de 2021.

Encontró que las personas que habían recibido incluso una dosis de una vacuna contra el covid antes de la infección tenían entre siete y 10 veces menos probabilidades de reportar dos o más síntomas de covid prolongado 12 a 20 semanas después. El estudio, que fue dirigido por Michael Simon, director de ciencia de datos de Arcadia, y el doctor Richard Parker, director médico de la empresa, también encontró que las personas que recibieron su primera dosis de vacuna después de contraer el coronavirus tenían menos probabilidades de desarrollar Covid prolongado que aquellos que permanecieron sin vacunar, y cuanto antes se vacunaron después de la infección, menor fue el riesgo de síntomas a largo plazo.