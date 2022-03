Puede el Covid causar cambios en el cerebro, según nuevo estudio

Nueva York.- El Covid-19 puede causar una mayor pérdida de materia gris y daño tisular en el cerebro de lo que ocurre naturalmente en personas que no han sido infectadas con el virus, encuentra un nuevo estudio.

Se cree que el estudio, publicado este lunes en la revista Nature, es el primero en el que participan personas que se sometieron a escáneres cerebrales tanto antes de contraer Covid como meses después. Los expertos en neurología que no participaron en la investigación dijeron que era valioso y único, pero advirtieron que las implicaciones de los cambios no estaban claras y no sugerían necesariamente que las personas pudieran sufrir daños duraderos o que los cambios pudieran afectar profundamente el pensamiento, la memoria u otras funciones.

PUBLICIDAD

El estudio, que involucró a personas de 51 a 81 años, encontró encogimiento y daño tisular principalmente en áreas del cerebro relacionadas con el sentido del olfato; algunas de esas áreas también están involucradas en otras funciones cerebrales, dijeron los investigadores.

“Para mí, esta es una evidencia bastante convincente de que algo cambia en el cerebro de este grupo general de personas con Covid”, dijo la doctora Serena Spudich, jefa de infecciones neurológicas y neurología global de la Facultad de Medicina de Yale, que no participó en el estudio.

Pero advirtió: “Para llegar a la conclusión de que esto tiene algunas implicaciones clínicas a largo plazo para los pacientes, creo que es una exageración. No queremos asustar al público y que piensen: 'Oh, esta es una prueba de que todos tendrán daño cerebral y no podrán funcionar'".

El estudio involucró a 785 participantes en UK Biobank, un depósito de datos médicos y de otro tipo de aproximadamente medio millón de personas en Gran Bretaña. Cada uno de los participantes se sometió a dos escáneres cerebrales con aproximadamente tres años de diferencia, además de algunas pruebas cognitivas básicas. Entre sus dos escaneos, 401 participantes dieron positivo por el coronavirus, todos infectados entre marzo de 2020 y abril de 2021.

Los otros 384 participantes formaron un grupo de control porque no habían sido infectados con el coronavirus y tenían características similares a los pacientes infectados en áreas como edad, sexo, historial médico y nivel socioeconómico.

Con el envejecimiento normal, las personas pierden una pequeña fracción de materia gris cada año. Por ejemplo, en regiones relacionadas con la memoria, la pérdida anual típica es de entre 0.2 y 0.3 por ciento, dijeron los investigadores.

Pero los pacientes con covid en el estudio, que se sometieron a su segundo escáner cerebral un promedio de cuatro meses y medio después de la infección, perdieron más que los participantes no infectados, experimentando entre un 0.2 y un 2 por ciento de pérdida adicional de materia gris en diferentes regiones del cerebro durante los tres años entre escaneos. También perdieron más volumen cerebral general y mostraron más daño tisular en ciertas áreas.