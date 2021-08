Problemas cardíacos poco comunes después de la vacunación

Nueva York— Por cada millón de estadounidenses inmunizados con una vacuna contra el coronavirus, alrededor de 60 desarrollan problemas cardíacos temporales, según un estudio publicado el pasado miércoles en la revista JAMA.

Las complicaciones fueron todas de corta duración, encontraron los investigadores. Y estos problemas cardíacos son mucho más comunes entre los pacientes que desarrollan Covid-19, anotaron expertos externos.

Al analizar los registros médicos de poco más de 2 millones de personas que habían recibido al menos una dosis de una vacuna contra el coronavirus hasta mayo de 2021, el nuevo estudio encontró 20 casos de miocarditis o inflamación del músculo cardíaco y 37 casos de pericarditis, una inflamación de la membrana que rodea el corazón.

Los pacientes que fueron hospitalizados fueron dados de alta a los pocos días y ninguno murió.

La incidencia de miocarditis en el estudio, de 10 casos por millón de vacunados, es más alta que la estimación de 4.8 casos por millón del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, lo que sugiere que puede haber más casos de los que se informan a la base de datos federal para rastrearlos, llamados eventos adversos posteriores a las vacunas.

“Vemos que estos eventos adversos están dando lugar a estancias hospitalarias muy breves y sin complicaciones”, dijo el doctor Jeremy Faust, médico de medicina de emergencia del Brigham and Women’s Hospital en Boston, que no participó en el estudio. "No se puede decir lo mismo de las hospitalizaciones por Covid-19 en este o en cualquier grupo de edad hasta ahora".

“Cuando las personas son hospitalizadas por Covid, las consecuencias son mucho más graves”, agregó el doctor Faust, quien ha comparado las tasas de miocarditis después de la vacunación con las de los pacientes con Covid-19.