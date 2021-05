Posible que vacunas contra Covid no funcionen en algunas personas

Associated Press

Washington— Maria Hoffman se siente como si la hubieran dejado atrás. Su ciudad natal adoptiva de Charleston, Carolina del Sur, está animada, con restaurantes y bares completamente abiertos, conciertos en el parque en pleno apogeo y amigos sin cubrebocas que se reúnen con abrazos en las calles, publicó The Washington Post.

Hoffman, de 39 años, está completamente vacunada y ansiosa por volver al mundo. Pero como paciente de trasplante de riñón, duda en participar por temor a infectarse. “El riesgo es muy diferente para las personas en mi situación”, dijo. "Estoy actuando al 100 por ciento como si no estuviera inmunizada".

La trabajador estatal se encuentra entre los millones de estadounidenses inmunodeprimidos, entre el 3 y el 4 por ciento de la población de Estados Unidos, para quienes las vacunas pueden no funcionar completamente, o no funcionan, y que no están seguros de su lugar en un país que se está abriendo cada vez más. La investigación emergente muestra que entre el 15 y el 80 por ciento de las personas con ciertas afecciones, como cánceres de sangre específicos o que se han sometido a trasplantes de órganos, generan pocos anticuerpos.

La decisión de los funcionarios federales de salud la semana pasada de anular casi todas las recomendaciones de cubrebocas y distanciamiento para quienes están completamente vacunados, solo se sumó a la sensación de miedo, aislamiento y confusión para quienes tienen problemas inmunológicos. En Twitter y otras plataformas de redes sociales, muchos de estos pacientes expresaron su frustración de que el cambio podría dejarlos con menos, no más, libertad a medida que aumenta el riesgo de infección entre más vecinos y compañeros de trabajo que se deshacen de sus cubrebocas.

Hoffman, a quien sus médicos le aconsejaron que actuara como si nunca hubiera recibido las vacunas, contó cómo visitó una tienda de comestibles el pasado jueves, pero se puso ansiosa y se fue después de que un hombre sin cubrebocas entabló una conversación.

“Uso mi cubrebocas por respeto a los demás y a los que están enfermos”, dijo. "Si no está usando un cubrebocas, no podemos obligarlo ahora".