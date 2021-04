¿Por qué millones de personas pierden su segunda dosis de la vacuna?

Nueva York— Con las vacunas contra el Covid-19 ahora disponibles para casi todas las personas mayores de 16 años en Estados Unidos, la cantidad de adultos inmunes en todo el país está aumentando constantemente. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, a mediados de abril, 130 millones de adultos habían recibido al menos una inyección de la vacuna. Lo que es mejor es que un tercio de los adultos, o aproximadamente 84 millones de personas, se han vacunado por completo con la dosis completa de Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson.

Estas son estadísticas con las que alguien con la esperanza de un futuro libre de coronavirus y sin cubrebocas en Estados Unidos generalmente estaría feliz; es decir, si millones de estadounidenses no optaran por omitir voluntariamente la segunda dosis de la vacuna por completo.

Según una investigación recientemente publicada por el CDC, casi el 8 por ciento de los adultos, o cinco millones de personas, que recibieron una dosis de Moderna o Pfizer omitieron la segunda inyección. Sus razones para hacerlo variaron, según The New York Times, y los adultos detallaron problemas personales y en el lugar de por qué renunciaron a su segunda dosis. Por un lado, las personas temen más los efectos secundarios relacionados con las vacunas; además de la fatiga estándar, las náuseas y la fiebre leve que se informa, la vacuna de Johnson & Johnson está conectada a (muy pocos) coágulos de sangre, y la pausa posterior en la administración de la marca, ha hecho que la gente desconfíe.

Pero el problema real: según The New York Times, muchas de estas personas se sienten lo suficientemente seguras con una vacuna, en comparación con no haber recibido ninguna vacuna. Esta es, quizás, una respuesta a algunas personas que reaccionan a la primera inyección y tienen miedo de enfermarse a partir de la segundo. Sin embargo, los expertos médicos han explicado repetidamente que esos efectos secundarios solo significan que su cuerpo está haciendo lo que debe hacer para luchar contra el virus.

“Su cuerpo está preparado con esa primera dosis de vacuna”, explicó Melanie Swift, copresidenta del Grupo de Trabajo de Distribución y Asignación de Vacunas contra el COVID-19 en Mayo Clinic. “La segunda dosis de la vacuna ingresa a su cuerpo, comienza a producir ese pico de proteína, y sus anticuerpos saltan sobre ella y aceleran la respuesta de su sistema inmunológico. Es como si hubieran estudiado para la prueba. Y está superando esa prueba".

Las personas que solo han recibido una dosis de la vacuna también se han encontrado con el problema de que su sitio de administración original no tiene dosis suficientes de la marca de vacuna que recibieron originalmente. Walgreens enfrentó este obstáculo en marzo cuando comenzaron a cancelar citas para la segunda dosis debido a que no tenían las mismas marcas que recibieron los pacientes la primera vez. Si bien el CDC han informado que no debe haber efectos secundarios al mezclar marcas de vacunas, hacerlo solo debe ocurrir en “situaciones excepcionales” y dentro de un período mínimo de 28 días entre la primera y la segunda inyección.

Pero más allá de eso, lo que más han destacado médicos y funcionarios es lo importante que es recibir ambas dosis de vacunas para alcanzar la inmunidad. A pesar de la seguridad que sienten las personas con solo una dosis de vacuna y el miedo a los efectos secundarios posteriores a la vacuna, recibir una sola inyección puede, en última instancia, hacer más daño que bien. Una sola inyección puede debilitar el sistema inmunológico, informa The New York Times, y muchos también pueden volverse más vulnerables a las variantes del coronavirus con solo una dosis, además de no estar completamente protegidos contra el virus.

"La conclusión es que su inmunidad durará más y será más sólida con una segunda dosis", dijo el doctor Anurag Malani, director médico en St. Joseph Mercy Health System. "Y es mejor tener la intención de recibir esa dosis a tiempo".