Por qué la jardinería es tan buena para ti

The New York Times | La jardinería puede proporcionar a las personas un sentido y un propósito. "Cuando trabajas con plantas, eres el cuidador", afirma Emilee Weaver, directora del programa de horticultura terapéutica del Jardín Botánico de Carolina del Norte.Credit...Jasmine Clarke para The New York Times

El sábado pasado, estaba cubierto de tierra, me dolía la espalda, el grito de un trillón de cigarras resonaba en mis oídos y, a pesar de mis esfuerzos, se me estaba formando una quemadura de sol en la nuca. Estaba en el paraíso. A lo largo del día, planté mis plantas anuales de verano (un derroche de rojos, morados y amarillos), trasplanté algunos crisantemos de otoño y arranqué una margarita Montauk que había crecido demasiado para el espacio. Un vecino me quitó la margarita de las manos y, a cambio, me regaló unos iris y unas orejas de cordero que necesitaba eliminar de su jardín. Para mí, la jardinería es un ejercicio, una meditación y una oportunidad para socializar con mis vecinos, todo en uno. Y aunque no soy imparcial, la investigación respalda algunas de mis observaciones de que la jardinería puede tener beneficios reales para la mente y el cuerpo. La jardinería te pone en movimiento. Palear el mantillo, arrancar las malas hierbas y cargar con un regador son actividades físicas de intensidad moderada. Y los jardineros tienden a registrar niveles más altos de actividad física en general, en comparación con los no jardineros. En un estudio reciente realizado en Colorado, por ejemplo, las personas que se unieron a un huerto comunitario registraron casi seis minutos más al día de actividad física moderada a vigorosa en comparación con las personas que estaban en lista de espera para una parcela. Puede que no parezca mucho, pero sumó unos 42 minutos extra a la semana, según Jill Litt, profesora de salud ambiental de la Universidad de Colorado en Boulder, que dirigió el ensayo. "Eso es casi el 30% del camino para cumplir las recomendaciones federales" de 150 minutos de actividad física de intensidad moderada a la semana, dijo el Dr. Litt. "La gente habla de ello como una forma de cumplir estos objetivos y ser más activos pero sin tener que subirse a una cinta". También hay pruebas de que los jardineros, posiblemente debido a esta mayor actividad, tienen mejor salud cardiometabólica. Un estudio sobre personas mayores descubrió que, en comparación con quienes no hacen ejercicio, las personas que practican la jardinería como una de sus principales actividades físicas tienen tasas más bajas de infarto de miocardio, ictus, diabetes, colesterol alto e hipertensión. Algunas de las actividades de jardinería más enérgicas, como cavar, rastrillar y acarrear sacos de tierra para macetas, también pueden servir como ejercicio de fuerza, al poner a prueba los músculos de brazos, piernas y tronco. Sin embargo, no todos los estudios demuestran que la jardinería sea beneficiosa para la salud física, sobre todo cuando las actividades son de baja intensidad o sólo se realizan durante 10 ó 15 minutos seguidos. También es posible que las personas que eligen la jardinería como afición estén más sanas y sean más activas que las que no lo son, incluso antes de ponerse manos a la obra. La jardinería hace maravillas por el bienestar mental. Algunos estudios indican que trabajar en un jardín reduce los niveles de ansiedad y depresión, mientras que otros han descubierto que aumenta la confianza y la autoestima de los jardineros. En un pequeño estudio, pasar 30 minutos trabajando en el jardín redujo los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Los expertos creen que la jardinería puede mejorar la salud mental de varias maneras. En primer lugar, la actividad física en sí es una forma bien establecida de mejorar el estado de ánimo. Muchos jardineros dicen que cuando meten las manos en la tierra sienten que el estrés "se les quita de los hombros", afirma Jill Litt, profesora de salud ambiental de la Universidad de Colorado en Boulder.Credit...Ike Edeani para The New York Times Muchas personas afirman también sentir un sentido y un propósito cuando cultivan un huerto, lo que contribuye en gran medida al bienestar. "Trabajando con plantas, la gente ve dónde encaja en el mundo", explica Emilee Weaver, directora del programa de horticultura terapéutica del Jardín Botánico de Carolina del Norte. "Ven por qué son valiosas debido a la relación causa-efecto que las plantas articulan de forma tan visible". Además, la jardinería, especialmente la comunitaria, puede ayudar a las personas a establecer vínculos sociales y combatir la soledad. En el estudio de Colorado, los participantes hablaron de las relaciones que establecieron y afirmaron sentirse más unidos a su comunidad gracias a la jardinería. "Están fomentando la conexión social. Se implican más", afirma el Dr. Litt. "Hablan de sentido de pertenencia. Hablan de aprendizaje compartido. Todos estos procesos son realmente importantes para la salud mental." Si se cultiva un huerto en casa, poner un arriate en el jardín delantero en vez de en el trasero podría estimular igualmente la conversación y unir a los vecinos, añadió. También es posible que ensuciarse las manos tenga un efecto positivo en el estado de ánimo. Hay estudios que sugieren que las bacterias de la tierra pueden alterar el microbioma y reducir el estrés y la inflamación. Si jugar en la tierra no es lo tuyo, simplemente estar al aire libre en un entorno natural puede aliviar el estrés y ayudar a las personas a recuperarse de la fatiga mental, dijo Carly Wood, profesora titular de ciencias del deporte y el ejercicio en la Universidad de Essex en Inglaterra, que investiga los beneficios para la salud mental de las intervenciones basadas en la naturaleza, incluida la jardinería. Esto puede deberse a que estar en la naturaleza activa la mente y los sentidos de un modo que desvía la atención de otras cosas. "Los entornos naturales son fascinantes", afirma el Dr. Wood. "Todas sus características nos atraen intrínsecamente y nos distraen, en cierto modo, de nuestros factores estresantes". Y no hace falta pasarse todo el día al aire libre para obtener beneficios, afirma. "Cinco minutos bastan para mejorar tu autoestima y tu estado de ánimo".