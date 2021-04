¿Por qué algunas personas se sienten peor después de la segunda dosis vs Covid?

Tomada de internet

Es posible que haya escuchado de amigos o familiares, o tal vez le sucedió a usted, que se sintieron muy mal después de su segunda vacuna contra el Covid-19. Algunos datos sugieren que las personas más jóvenes tienen más probabilidades de sentir efectos secundarios, según informó Bostonglobe.

A continuación, encontrará respuestas a las preguntas que pueda tener sobre los efectos secundarios de expertos y del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades.

¿De qué tipo de efectos secundarios estamos hablando?

Los efectos secundarios significan que su sistema inmunológico responde como debería y genera una reacción que le permite al cuerpo retener la memoria del COVID-19 para montar una respuesta en el futuro si está expuesto, dijo la doctora Vandana Madhavan, directora clínica de enfermedades infecciosas en MassGeneral Hospital for Children.

Las personas que han sido vacunadas pueden experimentar dolor, enrojecimiento e hinchazón en el brazo donde recibió la inyección, según el CDC. Otros pueden sentirse peor, con dolores de cabeza, cansancio, dolores musculares, escalofríos, fiebre o náuseas. La mayoría de los síntomas se resuelven en uno a tres días.

Madhavan enfatizó que los efectos secundarios de la vacuna reflejan la respuesta del sistema inmunológico del cuerpo y no el virus en sí, porque las vacunas aprobadas para su uso en Estados Unidos no contienen virus vivos.

¿Por qué las personas más jóvenes son más propensas a sentir efectos secundarios que las personas mayores?

Según los datos del CDC, las personas de entre 18 y 49 años tienen más probabilidades de sentir los efectos secundarios de la vacuna que las personas mayores. Sin embargo, hay una explicación biológica: los jóvenes tienden a tener un sistema inmunológico más robusto, dijo.

A diferencia de un paciente anciano con comorbilidades y un sistema inmunológico débil, los efectos secundarios pueden no ser prominentes en ellos porque el sistema inmunológico no es joven. Los síntomas no difieren entre las personas más jóvenes y las mayores, pero aparecen con mayor frecuencia en el grupo de edad más joven.

¿Qué pasa si no siento ningún efecto secundario?

Si todo lo que siente después de vacunarse es dolor en el brazo, no significa que la vacuna no esté funcionando.

Hay una variedad de factores que contribuyen a la forma en que una persona responde a una vacuna, dijo Madhavan, incluida su edad, factores de riesgo, medicamentos que toma y qué tan activo podría estar el sistema inmunológico de una persona en un día determinado. El sistema inmunológico de una persona no tiene que generar una respuesta para funcionar.

La doctora Andujar Vázquez, médica de enfermedades infecciosas en Tufts Medical Center, dijo que los datos muestran que "la solidez de los efectos secundarios no se correlaciona necesariamente con la cantidad de inmunidad", porque los ensayos clínicos de las vacunas de Pfizer y Moderna analizaron seis meses después de la vacunación y encontraron que las personas aún tenían inmunidad contra el virus y el grupo de participantes en los ensayos incluyó a personas de todas las edades que informaron haber experimentado una variedad de efectos secundarios.

¿Es cierto que podría sentirme peor después de la segunda inyección que de la primera?

Con las vacunas de Pfizer y Moderna, que requieren dos inyecciones para una protección completa, los efectos secundarios son más comunes después de la segunda inyección entre algunas personas, según el CDC. Eso se debe a que el cuerpo está tratando de responder de manera más enérgica a la vacuna después de reconocerla desde la primera dosis, dijo Andujar Vázquez.

“Tienes algunos anticuerpos circulantes contra el virus simulado sintético y luego, cuando recibes la segunda dosis, tu cuerpo responde aún más porque ya tenías anticuerpos de esa primera dosis”, dijo. "Y eso es lo que crea la respuesta inmune completa".

La primera dosis funciona como un cebador para la segunda dosis, anotó.

“La primera dosis crea una buena protección, pero esa segunda dosis la que cierra el trato y lo hace más robusto, por lo que probablemente respondemos más”, dijo Andujar Vázquez.

¿Cómo puedo tratar los efectos secundarios en casa?

Madhavan dijo que aquellos que acaban de recibir su vacuna contra el COVID-19 deben tratar de descansar, mantenerse hidratados y anticipar la posibilidad de estar fuera del trabajo por uno o dos días.

Andujar Vázquez dijo que los efectos secundarios responden bien a medicamentos como Tylenol, y el sitio web del CDC dice que puede tomar ibuprofeno, acetaminofén, aspirina o antihistamínicos para cualquier dolor o malestar que sienta después de la inyección. La agencia también recomienda que las personas que han sido vacunadas hablen con su médico sobre la posibilidad de tomar medicamentos de venta libre para tratar los efectos secundarios.

Los expertos dicen que los beneficios de la vacuna superan los riesgos del COVID-19. Este es el por qué.

A pesar de los informes de efectos secundarios esperados después de la vacunación, la Administración de Alimentos y Medicamentos ha considerado que las vacunas son seguras y efectivas para prevenir enfermedades graves y la muerte por COVID-19. Los funcionarios de salud pública instan a todos los adultos mayores de 16 años a vacunarse, y señalan que los beneficios de vacunarse superan con creces los riesgos de infectarse con el virus.

Incluso si se trata de una infección leve, alguien que dé positivo en la prueba de COVID-19 deberá quedarse en casa o estar aislado de su familia, ya sea para recuperarse de los síntomas del virus o para evitar transmitir el virus a otras personas. El período de cuarentena que viene con la infección dura más que los efectos secundarios de la vacuna, dijo Madhavan.

Andujar Vázquez también señaló que se esperan los efectos secundarios de la vacuna y que las personas saben con anticipación cómo se pueden sentir, mientras que, si alguien está infectado con el virus, existe un mayor grado de incertidumbre.