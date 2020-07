Piden pediatras que adolescentes tengan acceso fácil a condones

CNN

Bolsas o envolturas de plástico: éstas son algunas de las soluciones que los adolescentes usan para protegerse del embarazo y las infecciones de transmisión sexual, le han dicho a la pediatra Laura Grubb, especialista en medicina para adolescentes, publicó CNN.

"Simplemente están improvisando", dijo Grubb, autora de las nuevas directrices de la Academia Estadounidense de Pediatría sobre la protección del adolescente durante las relaciones sexuales, publicado ayer lunes en la revista Pediatrics.

"Lo cual no recomiendo porque no sabemos acerca de su seguridad o efectividad. ¡Pero admiro su creatividad y devoción por usar una barrera!" añadió con énfasis.

Grubb escucha esas historias de adolescentes en su práctica en el Medical Center de Boston, dice, porque los adolescentes "realmente no están pensando demasiado lejos" sobre las consecuencias de sus acciones.

"Los adolescentes son espontáneos e impulsivos, y toman riesgos", dijo Grubb. "He escuchado a muchos adolescentes decirme que no necesitan anticonceptivos o que no necesitan condones porque no planean ser sexualmente activos. Y luego, un par de semanas después, están de vuelta en la oficina para una prueba de embarazo o de infecciones de transmisión sexual".

Las tasas recientes de infecciones de transmisión sexual, o ETS, se han disparado entre los adolescentes y adultos jóvenes, también el embarazo en adolescentes.

La protección es clave para resolver ambos problemas. Eso incluye condones externos (comúnmente para hombres), condones internos (comúnmente para mujeres) y presas dentales (para el sexo oral).

La Academia Americana de Pediatría apoya la "provisión de métodos de protección gratuitos o de bajo costo dentro de las comunidades, incluido el suministro dentro de las clínicas", según la política.

"No tiene que ser una posición controvertida", dijo Grubb. "No hay evidencia de que proporcionar anticonceptivos a los adolescentes los haga más activos sexualmente o promueva conductas de riesgo".

"De hecho, la educación integral en sexualidad basada en evidencia resulta en adolescentes que retrasan el comportamiento sexual, usan anticonceptivos en la primera relación sexual y tienen menos parejas sexuales a una edad temprana", agregó.

También es importante proporcionar a los adolescentes instrucciones claras y fáciles de seguir sobre el uso de condones y otra protección. El CDC proporciona ilustraciones sobre la forma correcta de usar un condón masculino, un condón femenino y una presa dental para el sexo oral en su sitio web.