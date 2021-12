Pide IMSS moderación en consumo alcohol esta noche

Ciudad Juárez.- Ante las festividades de Año Nuevo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llamó a la población a ser moderados en la ingesta de alimentos y bebidas embriagantes, para evitar que los festejos de posadas, cenas y convivios terminen en un área de urgencias de hospital.

El titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, Juan Gilberto Pérez Soltero, advirtió que durante la segunda quincena de diciembre suele incrementarse la demanda de servicios en las áreas de emergencia por accidentes ocasionados por el consumo excesivo de alcohol, o por pacientes con enfermedades crónico-degenerativas que sufren descompensaciones por excederse en la ingesta de ciertos alimentos.

Detalló que debido a que hay pacientes, como los diabéticos e hipertensos, cuyo control estriba en gran medida en la dieta, durante estas fiestas suelen salirse de ellas con riesgo de sufrir complicaciones.

Pérez Soltero precisó en que no se trata de que no disfruten de las reuniones propias de la temporada, sino que sean medidos y no abusen de ciertos alimentos que son ricos en contenido de grasas o carbohidratos, como el caso de los tamales o buñuelos, cuando pueden compensarlos con otros como el pavo y las ensaladas. También, dijo, deben ser cuidadosos en el consumo de bebidas alcohólicas, ya que el exceso pone en riesgo su salud.

Abundó que los accidentes suelen incrementarse en esta temporada, principalmente por el consumo de cerveza y licores: una persona que se “pasa de copas” pierde el control físico y mental y puede originar caídas, golpes o si maneja, se expone a chocar o a atropellar a alguna persona, indicó.

Además, enfatizó, una persona alcoholizada, fuera de control, puede ocasionar otro tipo de problemas entre sus familiares, amigos o compañeros, finalizó el médico, por lo que solicitó procurar métodos de diversión sana y también no descuidar las medidas de protección contra la Covid-19.