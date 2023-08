Perdona para vivir plenamente

Ciudad de México- Compruébalo por ti mismo: trae a tu mente un episodio del pasado en el que sientes que fuiste lastimado.

¿Qué experimentas en tu cuerpo cada que recuerdas la situación o a esa persona que consideras que te dañó?

Aquí viene la realidad. Mediadoras y facilitadoras del perdón lo explican: si tú no has perdonado, lo vas a sentir en tu cuerpo.

Al recordarlo de inmediato sientes malestar, se puede reflejar con enojo, rabia, ansiedad, se acelera tu pulso, te sudan las manos, viene ese nudo en la garganta.

Pasa esto porque sigues en un círculo en donde te vuelves a llenar de un resentimiento que se manifiesta con diversos síntomas y comportamientos en todos los aspectos de tu vida.

Pueden ser heridas que cargas de tu infancia en el entorno familiar, escolar, cuestiones laborales, infidelidades, traiciones, hasta situaciones tan fuertes como un abuso sexual, pero, de acuerdo a las expertas, todas las personas tienen heridas que sanar, y por lo tanto, que perdonar.

Ana Patricia González, facilitadora desde hace 13 años en las Escuelas del Perdón y Reconciliación de la Fundación para la Reconciliación México así lo define: "Perdonar es volver al pasado y regresar intacto, sin dolor".

"La cicatriz va a quedarse para siempre. El perdón no borra el pasado. Lo que pasó sí pasó; sí me engañaron, sí sufrí muchísimo, pero hoy veo la cicatriz y ya no duele".

Quizá te preguntes: ¿qué gano al perdonar?

"Perdonar es liberarme de ese dolor, de esa herida", recalca.

EL PERDÓN ES CON UNO MISMO

María Eugenia Vallín, directora de la Fundación para la Reconciliación México, señala que el perdón no tiene nada qué ver con la persona ofensora, no se trata de "otorgarle tu perdón al otro".

Perdonar es un proceso personal que harás únicamente por ti, para tu beneficio, para liberarte de esa carga.

Y este es el primer paso que debes comprender, porque existe la creencia errónea de que el perdón es para liberar de culpa a la persona agresora.

"La persona que no suelta o que no sana es doblemente víctima, por el hecho que le sucedió y por el hecho de no perdonar, porque entonces sigo amarrada a ese hecho y no me permite vivir el presente", indica María Eugenia.

"Por eso es la urgencia del perdón".

Entonces, ¿qué pasa cuando no perdonas?

Estudios clínicos han comprobado que, al mantener por tanto tiempo sentimientos como el odio y resentimiento, aumenta en tu cuerpo el cortisol, hormona relacionada a la depresión, ansiedad, problemas digestivos, dolores de cabeza, tensión muscular, aumento de peso, entre otros efectos.

Esto hace un efecto dominó en tu vida, añade Ana Patricia, porque entonces ves la vida con enojo, rabia y, desde ahí, te relaciones con los demás.

DE VÍCTIMA A VICTIMARIO

Susana Cabrera es abogada, mediadora y facilitadora de círculos restaurativos en el Cereso Femenil y comparte que, al no perdonar, te conviertes en un niño herido en cuerpo de adulto.

Y es que todo victimario, explica, fue víctima antes.

Por ejemplo, cuenta, la mayoría de las mujeres que están en el penal tienen heridas de abandono familiar, rechazo o traición.

"Hablar del perdón es restaurarnos a nosotros", dice Susana, "es tener compasión por nosotros mismos de no cargar con un enojo.

"Perdonar es una decisión que tomas para poder ser libre, para ser feliz, para entender que el otro actuó desde sus recursos, desde sus herramientas".

¿Cómo se puede dar cuenta una persona de que tiene algo que perdonar?

"Cuando constantemente estás enojada, eres violenta, todo lo tomas a mal, malinterpretas todo a manera de que sea algo que a ti te hiera. Esa es una persona que necesita trabajar con sus heridas", sostiene Susana.

IMPEDIMENTO: EGO

Ana Patricia, de las Escuelas del Perdón y Reconciliación, comenta que el ego es uno de los principales impedimentos para perdonar.

Cuando quieres que el otro pague o se arrepienta por lo que te hizo, estás hablando desde tu ego.

"Muchas veces voy negando el dolor", explica.

"Y cuando empiezas tu proceso de perdón te implica tocar la herida, reconocerte que duele y entonces desde ese reconocimiento empiezas con un ejercicio de humildad y ahí es donde mucha gente se detiene".

María Eugenia, directora de la Fundación para la Reconciliación México, aclara que el perdón no está peleado con poner una demanda, pedir una restitución o iniciar un proceso legal si se requiere. Son cosas completamente distintas.

"El perdón no es debilidad", remarca María Eugenia, "no vas a renunciar a la justicia".

Incluso al liberarte de ese odio adquieres más fuerza y claridad para emprender esa lucha.