Parte fundamental de tu salud

Muchos sabemos de qué se trata nuestro bienestar físico, pero poco énfasis hacemos en qué es el bienestar emocional. Es muy común que asumamos estar sanos si no tenemos ninguna enfermedad crónica o molestia en el cuerpo, sin embargo, la salud no se logra en su totalidad si no cuidamos la parte emocional.

El estrés diario, las discusiones, una mala rutina de sueño, no saber expresar la manera en que nos sentimos, son algunos síntomas de que nuestra parte emocional no está del todo sana y probablemente tampoco sabemos cómo atenderla, por ello te contaremos más acerca de este tema que es tan relevante para lograr un equilibrio total.

¿Qué es el bienestar emocional?

Como su nombre lo dice, hace referencia al buen estado de nuestras emociones y sentimientos, esto quiere decir que tú tengas la tranquilidad de reconocerlos, poderlos expresar adecuadamente y también saber enfrentarlos de manera que no perturben tu tranquilidad. Es muy común que, en nuestro día a día, estemos expuestos a situaciones que te puedan hacer sentir vulnerable, enojado, estresado o incluso con miedo, afectando el resto de tus actividades, es ahí donde nos percatamos que no existe un bienestar emocional.

Vamos a ser honestos, es imposible que siempre estemos en calma y todas las emociones son normales, lo que no podemos permitir es que a partir de ellas, los distintos aspectos de nuestra vida se vean limitados. Por lo tanto, una buena salud emocional no se refiere a no sentir emociones negativas, sino que tengas las herramientas necesarias para que puedas afrontarlas y sentirte segura.

¿Cómo aumentar mi bienestar emocional?

La mejor manera de manejar tu bienestar emocional es idéntica al físico, buscando un médico con el que constantemente puedas tener revisiones y atender dudas, en este caso: un psicólogo

Ir a terapia es un enorme acto de amor propio, pues entrarás en contacto con una parte de ti que es intangible, pero sumamente importante porque te ayudará a conectar mejor contigo misma, con la manera en que sientes, de donde vienen tus emociones y a la par de ello, podrás tener un mejor contacto con tu entorno.

MEDITACIÓN

No hay mejor manera de mantener tu equilibrio que meditando, estos espacios donde decides estar contigo misma y conectar con el resto del Universo tienen grandes beneficios en todo sentido, desde físico, emocional y espiritual.

Si lo haces escuchando tu música favorita, puede ser toda una experiencia, date la oportunidad de ver tu entorno de manera distinta.

HAZ EJERCICIO

Una buena rutina de yoga, de natación, gym o tu actividad favorita, te ayudará a liberar endorfinas y a disminuir el estrés.

Habla con tus seres queridos: una parte muy importante del bienestar emocional radica en la comunicación, en que puedas compartir lo que sientes y verbalices todo lo que está sucediendo contigo.

DESCONÉCTATE DEL TELÉFONO MÓVIL

Es muy común que nuestro teléfono sea uno de los factores que pongan en juego nuestra tranquilidad, así que darte un momento libre de él, es una gran manera de cuidarte.

LEE ANTES DE DORMIR

Diez páginas de un buen libro antes de ir a la cama, son perfectas para comenzar una rutina de calma que te permita tener un sueño reparador y, por lo tanto, un bienestar emocional mucho más fuerte.

Nuestras emociones determinan mucho de lo que sucede en nuestra vida y la manera en que percibimos la realidad, por ello es de vital importancia ser consciente de tu bienestar emocional, pues a través de él, se construye tu día a día.