Pandemia amenaza la forma en la que nos relacionamos con otras personas

CNN

En una era de hipervigilancia durante la pandemia, está en el aire si algunas de nuestras amistades sobrevivirán.

Nuestros cerebros han establecido métodos para reconocer a las personas como amigos cercanos o conocidos, y "los lazos más estrechos se construyen sobre una inversión sustancial de tiempo y confianza, los cuales pueden verse desafiados por la pandemia actual", dijo Andrea Courtney, investigadora postdoctoral en psicología en la Universidad de Stanford, en California, publicó CNN.

La forma en que los humanos desarrollan y mantienen relaciones con amigos y familiares es similar a los comportamientos de las sociedades en nuestra historia evolutiva y a las de otros primates, según la revisión publicada el pasado martes en la revista “Proceedings of the Royal Society A: Mathematical and Physical Sciences”.

Aunque muchos de nosotros vivimos en ciudades junto con millones de otras personas, nuestro mundo social personal contiene entre 78 y 250 personas, con un promedio de aproximadamente 154 personas. Eso significa que la mayoría de las personas interactúan con un pequeño número de otras personas, y esas personas permanecen relativamente estables a lo largo del tiempo, según el autor de la revisión, Robin Dunbar, profesor emérito de psicología evolutiva en la Universidad de Oxford, Inglaterra.

Estas personas están organizadas en capas dentro de las redes sociales, y esas capas dependen de las limitaciones cognitivas, emocionales y de tiempo de nuestras capacidades de interacción.

La confianza y el tiempo disponible son cruciales. Cuando se ven amenazados por factores estresantes internos o amenazas externas (como una pandemia), las relaciones corren el riesgo de disminuir la fuerza emocional, trastornos importantes o, en última instancia, romperse.

Debido a la mayor probabilidad de perdón y el vínculo inherente, los miembros de la familia parecen recuperarse de la falta de oportunidades para interactuar, dijo Dunbar. Las amistades requieren más inversión para una conexión constante y es más probable que se desvanezcan cuando se ven amenazadas.

Los colapsos sociales podrían tener efectos nocivos para nuestra salud, bienestar y longevidad, según la revisión. El número y la calidad de las amistades cercanas que tiene una persona pueden afectar su felicidad y su capacidad para recuperarse de una enfermedad.

A la luz del distanciamiento social, la cuarentena y los bloqueos impuestos por Covid-19, Dunbar anticipó algunos efectos probables: un debilitamiento de las amistades que podrían provocar reuniones incómodas; un mayor esfuerzo para contactar a viejos amigos después de los encierros; y miedo a contraer el virus para reducir la frecuencia con la que algunas personas (introvertidas y psicológicamente más cautelosas) visitan lugares donde se encontrarían con personas que no conocen.

"Dedicar más tiempo a las relaciones cercanas puede mejorar el bienestar a corto plazo", dijo Courtney en un correo electrónico. "De hecho, una investigación reciente ha observado una disminución en la soledad después de la pandemia; esto puede reflejar el hecho de que muchas personas ahora se aferran a sus vínculos más cercanos. Aunque el contacto físico ahora es mucho más limitado, en muchos de estos otros (como el virtual) las oportunidades de vinculación son tan abundantes como siempre ".

Para mantener las relaciones, la cercanía emocional y la confianza durante este tiempo, manténgase en contacto virtual tanto como sea posible, sugirió Dunbar.

Y recuérdeles a sus seres queridos: "Todavía estoy aquí y pienso en ustedes".