No todas las calorías son iguales

Ciudad de México— Todo mundo quiere estar en forma y generalmente lo primero que busca es "quemar calorías" y así bajar de peso, ya sea haciendo ejercicio o sometiéndose a dietas diversas, algunas de ellas sin sustento científico.

Sin embargo, perder calorías no necesariamente implica la pérdida de esos gorditos o kilitos de más que se notan sobre todo en el abdomen, y la dietista diplomada de Mayo Clinic, de Minnesota, Tara Schmidt, explica por qué, pues las calorías son una unidad de energía y la cantidad de ellas que aportan al organismo un alimento o una bebida depende de la cantidad de gramos de carbohidratos, proteínas, grasa o alcohol que contiene.

"Si bien una caloría puede ser una caloría en lo que respecta a la ecuación matemática de la pérdida de peso, se deben considerar otras cuestiones", advierte la especialista.

"Por ejemplo, un snack (o colación) de 200 calorías de una manzana con mantequilla de cacahuate ayudará a sentirse más lleno y satisfecho que unas papas fritas de 200 calorías", asevera Schmidt.