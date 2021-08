No ponerse la vacuna, 'lo que más lamenta en su vida'

Louis— Un padre de cuatro hijos y abuelo de tres niños asegura que “lo que más lamenta en su vida” es no haberse vacunado contra el Covid-19, publicó KMOV4 .

Eric, el hijo de Mike Prinzi, reveló que su papá y mamá fueron diagnosticados con Covid-19 en abril del 2021. Su mamá se recuperó en casa pero su papá fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Mercy Washington.

“Mi papá me dijo, uno no se da cuenta lo que eso puede hacerle a la familia, lo difícil que es. Me gustaría regresar el tiempo”, recordó Eric.

Mike fue conectado a un ventilador durante 48 de los 74 días que estuvo hospitalizado. Después de ser dado de alta del hospital, Eric dijo que su papá sigue recibiendo un extenso tratamiento y cuidados en casa.

“Mi papá me comentó que no hay excusa para no aplicarse la vacuna. Hay suficientes historias de personas como yo para demostrar que esto es real. Miren las cifras y el número de personas hospitalizadas que no se han vacunado. Esa enfermedad los encontrará, como me encontró a mí”.

“Confíen en los médicos y profesionales de la salud y también piensen en ellos. ¿Qué sucederá cuando ellos estén exhaustos o no haya suficientes. ¿Qué vamos a hacer? No podemos estar sin ellos, los necesitamos”, dijo Eric.

Eric recordó el haber ido al hospital para visitar a su padre el día de su cumpleaños. Dijo que aunque estaba hospitalizado, el personal le cantó “Feliz Cumpleaños” y apenas y pudo contenerse mientras subía al elevador”.

La familia compartió esta historia con la esperanza de que llegue a por lo menos una persona que decida vacunarse.