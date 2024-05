Mindfulness, el secreto para practicar deporte

Ciudad de México.- Las prácticas de mindfulness te revolucionarán en positivo cuando realices cualquier deporte o disciplina.

Con Mindfulness estarás en el momento presente, podrás ser más eficiente con la energía, mejorarás tu técnica en la disciplina que practiques y quitarás significados que te limitan al hacer ejercicio o un deporte, explica la maestra en Meditación Mindfulness, Maite Valverde de Loyola.

"Cuando hacemos ejercicio es importante estar en el momento presente de entrada para no aburrirte, no lastimarte, ir entendiendo cómo hacer la técnica mejor, esto te ayuda a cuidar el cuerpo, ser más eficiente con la energía y con la fuerza que necesitas. Mindfulness te ayuda a quitarle significados que te pueden limitar en el ejercicio desde: 'Esto es muy difícil' a 'Qué flojera'", detalla la experta.

Maite cuenta cómo ella utilizó esta disciplina en una clase de danza fluida que duró dos horas.

"Te ayuda a que se vaya renovando la energía y que renueves tu experiencia de lo que estás haciendo. Por ejemplo: Fui a una clase de baile, de danza fluida, y estaba muy cansada. Eran dos horas y bailaba, de repente me sentía cansada y me frenaba más. Iba sintiendo cómo iba necesitando algo más lento porque el Mindfulness es aquí y ahora. Al estar consciente del estado del cuerpo al momento sentí cómo me venía más energía y podía bailar más intenso, más grande y más movida. Mindfulness te ayuda a no casarte con una idea de 'Éste es mi límite', 'Hasta aquí, no puedo más'. Claro, siempre cuidando el cuerpo", cuenta la experta en enfoque del potencial humano.

EN LA NATACIÓN

Maite practica natación desde hace 17 años y fue incorporando la práctica de Mindfulness a cada brazada y a cada kilómetro que ha nadado. La diferencia ha sido positivamente abismal.

"Mi experiencia es que primero Mindfulness fue clave para entender que nadar era en un principio un desafío mental más que físico porque al principio me costaba mucha flojera ir, me costaba ser constante, no lo disfrutaba tanto.

"Yo me decía 'pero esto es un entrenamiento mental', es hacer las cosas aunque no quiera hacerlas y relacionarme con el momento presente y también sabiendo que siempre que terminaba estaba mejor que antes y siempre me lo agradecía", platica Maite.

No limitarse por la motivación, observar patrones mentales que pudieran limitarla y socializar han sido parte de la experiencia de la también nadadora.

"Mindfulness me ayudó a saber que era un entrenamiento mental, a saber que no quería estar limitada por la motivación de si tenía ganas o no tenía ganas y a ver todos los patrones mentales que me podían impedir que fuera a nadar. Luego, descubrí que al hacer eso me volvió más experta, más fuerte, con mejor condición y eso hace que me empiece a involucrar mejor", profundiza.

Mejorar su técnica en la natación ha sido un beneficio de esta práctica al estar consciente del cuerpo.

"En natación es difícil poder escuchar música, es mejor hacer cualquier tipo de ejercicio sin música porque te distraes y no estás tan presente del cuerpo. Mindfulness me ha ayudado a estar consciente del cuerpo, a implementar técnica que me enseñan, a explorar qué pasa si respiro menos haciendo más brazadas. Con toda la conciencia y la observación me di cuenta que cuando arrancaba muy fuerte, llegaba quemada y al final no podía. Fui entendiendo cómo administrar mi energía.

"También a disfrutarlo porque Mindfulness te ayuda a disfrutar el momento presente y a vincularme más con las personas y cercana, muchos de ellos son mis amigos, los entrenadores son mis amigos y por eso sigo nadando. Mi entrenador me desafía con las rutinas y me inspira a diario".

EN LAS LESIONES

Hace unos meses Maite se lesionó de uno de los hombros y la práctica constante de Mindfulness le ha traído aceptación y amabilidad con ella.

"Ser amable contigo de que ahorita no puedo hacer lo que antes hacía, saber que esta lesión es impermanente y que tengo que saber escuchar el cuerpo para poderme recuperar porque hay veces que si no le hacemos caso al cuerpo te lastimas más o lo dejas de hacer completamente.

"Debo estar muy atenta de saber hasta dónde puedo, hasta dónde me estoy lastimando, qué me hace bien o no y ver que hay cosas de técnica para hacerlo mejor y lastimarme menos", explica la maestra en Meditación Mindfulness.

Maite ha sido amable con la frustración de la lesión.

"Simplemente observar el anhelo de que quieras nadar más rápido o con mayor potencia en los entrenamientos y que ahorita no puedo y listo y traer aceptación".