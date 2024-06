Los tratamientos del TEPT se quedan cortos para muchos pacientes

El trastorno de estrés postraumático cierra a las personas. Se retraen, a menudo reacias a hablar de lo que han vivido e incapaces de confiar en los demás o en sí mismas. Sin embargo, muchos de los principales tratamientos para este trastorno exigen precisamente eso.

Los tratamientos para el TEPT -incluidas varias formas de psicoterapia y medicación- son eficaces para muchos pacientes, pero no funcionan para todos. Pueden ser caros. A veces pueden ser tan angustiosos que los pacientes abandonan el tratamiento antes de completarlo.

"El Dr. Jerry Rosenbaum, profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Harvard, afirmó el martes en una reunión de expertos encargados de asesorar a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) sobre la aprobación del primer medicamento nuevo en décadas para el TEPT.

El tratamiento utilizaría la droga psicoactiva MDMA, también conocida como éxtasis, en combinación con terapia de conversación para aliviar los síntomas del trastorno, que puede causar pensamientos intrusivos, recuerdos y pesadillas y aumenta el riesgo de suicidio o muerte por otras causas. Sus defensores afirman que la droga puede mitigar los miedos y ansiedades de los pacientes y ayudarles a sentir compasión por sí mismos mientras trabajan su trauma en terapia. Dos ensayos clínicos han mostrado resultados prometedores, pero los expertos han expresado su preocupación por la fiabilidad de los datos y la seguridad del fármaco.

Aproximadamente el seis por ciento de la población estadounidense desarrollará TEPT en algún momento de su vida. En la reunión del martes, la Dra. Tiffany R. Farchione, directora de la División de Productos Psiquiátricos de la F.D.A., afirmó que sólo una pequeña parte de estos pacientes se recupera. Y muchas personas con síntomas de TEPT tienen dificultades para que se les diagnostique en primer lugar.

¿Cómo se diagnostica el TEPT?

El método de referencia para diagnosticar el TEPT es la Escala de TEPT administrada por el médico, conocida como CAPS-5. Los médicos preguntan a los pacientes sobre los síntomas y su gravedad. Los médicos preguntan a los pacientes sobre los síntomas y su gravedad, la frecuencia con la que vuelven a experimentar recuerdos no deseados, las medidas que toman para evitar los recordatorios de acontecimientos traumáticos y otras cuestiones.

Pero muchas personas con este trastorno ni siquiera son evaluadas.

En parte, esto se debe a que los pacientes pueden no reconocer los signos del trastorno, sobre todo si la persona que experimenta los síntomas no es un veterano, afirma Edna Foa, profesora de psiquiatría de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania. La percepción pública del trastorno sigue tan ligada a la idea del combate militar que quienes sufren una catástrofe natural o una agresión sexual pueden no darse cuenta de que ellos también han sufrido un trauma.

Los proveedores de atención primaria, que podrían ser los primeros en enterarse de los problemas de sueño o los cambios de humor de un paciente, pueden no reconocer algunos síntomas como signos del trastorno, dijo la Dra. Shaili Jain, especialista en TEPT de la Universidad de Stanford.

El TEPT es ambién un trastorno de evitación. Las personas que lo padecen suelen evitar los recuerdos del suceso traumático y a veces no quieren hablar de él ni buscar tratamiento.

Los árboles fantasma de Chicago "Uno de los problemas del TEPT es que uno se encierra en sí mismo", afirma el Dr. John Markowitz, profesor de psiquiatría clínica en la Universidad de Columbia. "Evitas a la gente, porque sientes que no puedes confiar en ella, y por eso es posible que no busques ayuda aunque la necesites".

¿Cómo se trata actualmente el TEPT?

La psicoterapia es la primera línea de tratamiento. Un método común y eficaz, desarrollado por el Dr. Foa, se denomina exposición prolongada. Los pacientes describen con detalle el suceso traumático que han vivido y, a continuación, repasan una lista de personas, lugares o situaciones que han evitado desde entonces, lo que les lleva a enfrentarse gradualmente a sus miedos.

Otro método importante es la terapia de procesamiento cognitivo, en la que los profesionales de la salud mental ayudan a los pacientes a comprender cómo el trastorno ha alterado su forma de verse a sí mismos y de ver el mundo.

"Si puedes ayudar a alguien a equilibrar su forma de pensar, sus emociones y comportamientos le seguirán", afirma Matthew A. Robinson, director del programa de Atención Continuada al Trauma de McLean en el Hill Center de Massachusetts.

Otros tipos de tratamiento son la terapia de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, que activa ambos lados del cerebro mientras el paciente describe un suceso traumático, y la psicoterapia interpersonal, una forma de terapia de conversación que se centra en cómo el trauma afecta a las relaciones.

Estas terapias pueden ser muy eficaces para las personas con TEPT, pero los estudios estiman que entre una cuarta parte y la mitad de los pacientes no responden a la terapia cognitiva. Además, muchos abandonan el tratamiento antes de tiempo. Por término medio, casi el 20 por ciento de los participantes en ensayos clínicos para tratamientos del TEPT abandonan. Los investigadores creen que esta cifra es probablemente mayor en la práctica y puede deberse en parte a la incomodidad de los pacientes al revivir sus peores recuerdos con un nivel de detalle insoportable.

El coste de la terapia, los problemas con la cobertura del seguro y la escasez de profesionales de la salud mental también pueden crear barreras al tratamiento, según el Dr. Jain.

La FDA ha aprobado dos medicamentos para tratar el TEPT: los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina sertralina y paroxetina. Los médicos pueden ofrecer fármacos no aprobados específicamente para tratar el TEPT, como el prazosín, un medicamento para la tensión arterial que, según las investigaciones, puede aliviar las pesadillas. Aunque los medicamentos pueden ayudar a aliviar los síntomas, no abordan las causas subyacentes del TEPT.

Entre el 40 y el 60 por ciento de las personas que han recibido tratamiento para el TEPT siguen cumpliendo los criterios diagnósticos del trastorno, dijo el Dr. Rosenbaum el martes en la reunión de la F.D.A..

En los últimos diez años han cobrado fuerza tratamientos experimentales como la psicoterapia asistida con MDMA, la terapia de realidad virtual y el neurofeedback, que consiste en modular la actividad cerebral.

Cuantas más opciones eficaces existan para tratar el trastorno, según los expertos, mejor estarán los paciente