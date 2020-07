Los microbios intestinales podrían evitar que los niños desnutridos crezcan

The New York Times

The New York Times

La desnutrición a largo plazo puede parecer al principio una condición médica con una solución fácil: acceso a una dieta saludable rica en calorías y nutrientes.

Pero muchos de los niños que reciben estas intervenciones aún luchan por crecer. Incluso cuando se les da suficiente para comer, terminan más bajitos que sus hermanos y se enfrentan a déficits cognitivos, sistemas inmunes debilitados y otras consecuencias a largo plazo que agravan sus cerebros y cuerpos por igual. El resultado es una paradoja que sigue consternando a los investigadores de todo el mundo.

Unos 150 millones de niños menores de 5 años tienen retraso en el crecimiento. "Es quizás el problema nutricional más común que vemos en todo el mundo, y no existe una intervención única que haya funcionado", dijo Tahmeed Ahmed, director de la división de servicios de nutrición.

Con tantos niños en peligro por la falta de saneamiento e inseguridad alimentaria, es poco probable que los investigadores descubran alguna vez una causa real del retraso del crecimiento, dijo el doctor Ahmed. Pero en un artículo publicado este miércoles en The New England Journal of Medicine, un equipo dirigido por el doctor Ahmed y Jeff Gordon, un microbiólogo de la Universidad de Washington, pudo haber dado un paso crucial para comprender a un conductor detrás de la debilitante condición: Las bacterias que residen en el intestino delgado, donde se absorben la mayoría de los nutrientes.

Los investigadores encontraron que ciertos miembros de esta comunidad microbiana pueden causar una cascada de inflamación en el intestino que dificulta que los niños aprovechen al máximo sus comidas. Los tratamientos que se dirigen a estos microbios para su eliminación, o tal vez fomentan cepas más amigables, algún día podrían ayudar a los médicos a reconstruir la salud de los niños desnutridos.

"La única forma de curar la desnutrición es con nutrición", dijo Maria Gloria Domínguez Bello, microbióloga de la Universidad de Rutgers. Pero para los niños en los que los cambios en la dieta por sí solos no son suficientes, agregó, "lo que requieres es restaurar esa capacidad de recuperación". Ella dijo que los hallazgos sugieren que esto podría lograrse a través de intervenciones que alteren la población de microbios en el intestino.

Los datos que vinculan los microbios intestinales con la desnutrición no son nuevos. Como parte de una colaboración de una década, el doctor Ahmed y el doctor Gordon han producido varios estudios que demuestran que cuidar a los inquilinos microscópicos del intestino puede estimular un crecimiento saludable en los niños pequeños e incluso puede ayudar a la recuperación después de períodos de pérdida de peso severa.

Pero el papel de las bacterias intestinales en el retraso del crecimiento, una condición que resulta de episodios repetidos de desnutrición, ha sido mucho menos obvio, aunque un par de estudios han señalado la posibilidad en el pasado. Para complicar aún más las cosas, algunas formas de retraso en el crecimiento pueden tener su origen en la inflamación persistente en el intestino delgado, un trastorno llamado disfunción entérica ambiental, que puede eliminar el revestimiento absorbente del intestino y obstaculizar su capacidad como esponja de nutrientes.

En realidad, estos tres factores: microbios intestinales, disfunción entérica ambiental y retraso en el crecimiento: todos pueden estar estrechamente relacionados. Pero los investigadores han tenido problemas para establecer estas relaciones en parte porque el intestino delgado es muy inaccesible. Mientras que el contenido del colon se puede estudiar simplemente tamizando las heces, comprender el intestino superior a menudo requiere colocar una cámara en la garganta y en el estómago, un procedimiento invasivo que puede ser especialmente riesgoso para pacientes muy jóvenes.