Ciudad de México.- Seguramente has escuchado acerca de la meditación, y cómo ha sido practicada por personas de todo el mundo a través de miles de años.

Podrás pensar que requiere de años de práctica y dedicación, que es solamente para personas enfocadas, solitarias y espirituales y que no corresponden al público en general, pero no es así.

"Cualquiera puede beneficiarse de la meditación,", dice Kimberly Gallien, trabajadora social del Hospital Houston Methodist quién medita todos los días.

"Además con las apps de meditación ya existe una gran variedad de meditaciones guiadas y cualquiera puede iniciarse fácilmente".

Gallien te ayudará a entender los beneficios de la meditación y te compartirá consejos para guiarte en esta práctica.

"Mindfulness es el estado de estar presentes en el momento, un estado saludable de calma, felicidad, paz o tranquilidad," describe Gallien.

"En este estado de quietud, puedes más fácilmente soltar tus pensamientos, y en el desorden que tienes del pasado o futuro podrías ganar la claridad que estás buscando. Una meditación es una manera de llegar ahí. La meditación es el catalizador que nos lleva a un estado de mindfulness."

Es una práctica que usa técnicas mentales y físicas para llevar a tu mente hacia un estado que le permite enfocarse en reformular un nuevo punto de vista sobre las cosas.

"Nuestros pensamientos impactan en nuestro ánimo, y nuestro ánimo impacta en nuestro comportamiento" apunta la experta del Hospital Houston Methodist.

"Si podemos reestructurar nuestros pensamientos y encontrar un nuevo panorama, en cuanto a lo que sentimos acerca de nosotros o algo más, entonces podremos impactar directamente a nuestro ánimo y a nuestras acciones".

¿Cuáles son los beneficios de la meditación?

1. Libera el estrés diariamente

2. Mejora de tu ánimo

3. Reduce la ansiedad

4. Disminuye los síntomas de la depresión

5. Te ayuda a enfocarte

6. Mejora el sueño

Cinco consejos para empezar a meditar:

1. Empieza una meditación guiada. Hay gran cantidad de aplicaciones que ofrecen meditaciones guiadas, algunas con costo. También puedes encontrar meditaciones guiadas a través de videos o podcasts.

2. Considera qué tipo de pensamientos te benefician más.

3. Mantén una duración corta y empieza a construir desde ahí. Si bien puedes estar tentado a sumergirte directamente en una meditación de 30 minutos, Gallien te recomienda comenzar con una de solo cinco minutos más o menos.

4. Crea el ambiente propicio. Mientras meditas, necesitarás un espacio que no ofrezca distracciones, como tu cuarto o un patio. Pero puede ser dentro de tu coche antes de ir al trabajo. Cualquier lugar que sea tranquilo y que no desvíe tu atención, funciona.

5. Sigue intentando. No te preocupes si no terminas tu meditación. Gallien enfatiza que no debes tomarlo como una señal de que la meditación no es para ti.