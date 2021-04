Los asientos vacíos en los aviones reducirían el riesgo de contagio

The New York Times

Mantener los asientos del medio vacíos durante un vuelo podría reducir la exposición de los pasajeros al coronavirus en el aire entre un 23 y un 57 por ciento, informaron los investigadores en un nuevo estudio que modeló cómo las partículas virales en aerosol se propagan a través de una cabina de avión simulada.

"Más lejos siempre es mejor en términos de exposición", dijo Byron Jones, ingeniero mecánico de la Kansas Sate University y coautor del estudio. "Es cierto en los aviones, es cierto en las salas de cine, es cierto en los restaurantes, es cierto en todas partes".

Pero el estudio puede haber sobrestimado los beneficios de los asientos intermedios vacíos porque no tuvo en cuenta el uso de cubrebocas por parte de los pasajeros.

"Es importante para nosotros saber cómo se propagan los aerosoles en los aviones", dijo Joseph Allen, un experto en ventilación de Harvard T.H. Chan School of Public Health que no participó en el estudio. Pero agregó: “Me sorprende ver que este análisis sale ahora, haciendo una gran declaración de que los asientos del medio deberían permanecer vacíos como un enfoque de reducción de riesgos, cuando el modelo no incluía el impacto del cubrebocas. Sabemos que el cubrebocas es la medida más eficaz para reducir las emisiones de aerosoles respiratorios”.

Aunque los científicos han documentado varios casos de transmisión de coronavirus en aviones, las cabinas de los aviones son generalmente entornos de bajo riesgo porque tienden a tener una excelente ventilación y filtración de aire.

Aun así, la preocupación ha girado en torno al riesgo de viajar en avión desde que comenzó la pandemia. Los aviones son entornos confinados y los vuelos completos hacen imposible el distanciamiento social. Algunas aerolíneas comenzaron a dejar vacantes los asientos del medio como medida de precaución.

El nuevo artículo, publicado el pasado miércoles en el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad, se basa en datos recopilados en la Universidad Estatal de Kansas en 2017. En ese estudio, los investigadores rociaron un virus en aerosol inofensivo a través de dos cabinas de aviones simuladas. Luego, los investigadores monitorearon cómo se dispersaba el virus a través de cada cabina.

El análisis de costo-beneficio es complicado para las aerolíneas. Pero puramente desde una perspectiva de salud, mantener los asientos del medio vacíos sería útil, proporcionando un amortiguador entre una persona infecciosa y otras personas cercanas, según Alex Huffman, un científico de aerosoles de la Universidad de Denver que no participó en el estudio. "La distancia importa, tanto para aerosoles como para gotas", dijo.