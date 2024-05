¡Llénate de energía!

Aprender a agregar proteína a tus comidas es esencial para llevar una dieta equilibrada porque este nutriente contiene cadenas de aminoácidos que literalmente influyen en todo lo que te mantiene viva, desde la formación de músculos y el buen funcinamiento del sistema inmunológico, hasta la salud de la piel y del cabello.

Sin embargo, lo que probablemente muchas personas no saben es que no basta con incluir una porción de alimentos proteicos de origen animal o vegetal una vez al día. Nicole Addison, dietista, explicó que es mejor espaciar la ingesta de proteína entre comidas.

Hay un par de razones detrás de esta recomendación: por un lado, la proteína se descompone más lentamente que otros nutrientes, por lo que comer un poco en cada plato evitará que te levantes de la mesa con hambre. Por otra parte, así se logra estabilizar el azúcar en la sangre, lo que contribuye en gran medida a mantener los niveles de energía equilibrados durante todo el día.

Los expertos suelen recomendar entre 15 y 20 gramos de proteína por comida, pero seamos realistas, eso puede ser difícil de conseguir. Así que hemos recopilado una algunas maneras de agregar proteína a tus comidas para que tu consumo meta de estre macronutriente no dependa solo de un plato.

Toppings en tu bowl de avena

comer suficiente proteína en el desayuno es especialmente importante porque prepara a tu cuerpo para una mejor regulación del azúcar en la sangre durante todo el día, le dijo a SELF Rhyan Geiger, RDN, una dietista registrada con sede en Phoenix y fundadora de Phoenix Vegan Dietitian. Pero muchos alimentos básicos de la mañana en realidad se quedan cortos en este nutriente. Afortunadamente, es fácil de aumentar la proteína, sobre todo en un plato de avena, ya que el sabor neutro de su grano hace que sea susceptible a todo tipo de ingredientes, tanto dulces como salados.

Por ejemplo, puedes batir una o dos claras de huevo mientras la cocinas para darle una textura esponjosa (tipo merengue); o simplemente puede cocinarla con leche en lugar de agua (si utilizas una taza, son ocho gramos extra). Incluso puedes agregar leguminosas, pues no alterará

. en gran medida el sabor clásico que ya conoces y amas de la avena porque su sabor también es neutro, pero te asegurará de mantenerte saciada hasta el almuerzo (machacarlos de antemano hará que su textura sea casi completamente imperceptible).

Lleva tu avocado toast al siguiente nivel

Sí, el famoso avo toast es rápido, delicioso y fácil de hacer, pero solo no aporta suficientes proteínas para mantener el consumo diario recomendado, dijo Geiger. Por eso, al machacar el aguacate, a ella le gusta añadir otros ingredientes ricos en proteínas para cubrir sus necesiades proteicas. Algunos de sus favoritos son el edamame, las judías blancas y los guisantes verdes.

Por su parte, Addison comentó que si te gustaría darle un toque de picor al suave aguacate, puedes agregar una cucharada de requesón; con solo media taza estarás obteniendo 11 gramos más de proteína, además de un poco más de cremosidad.

Huevo y más huevo

Literalmente nos referimos a casi cualquier cosa. Poner un huevo frito o duro encima de una ensalada, sopa, bol de arroz, pasta o cualquier otro platillo que se te ocurra, inclinará la balanza con poco o ningún esfuerzo extra, aclaró Harbstreet. Puedes comprar los huevos duros precocinados en la tienda, preparar un lote entero para llevar o freír los tuyos en sólo dos o tres minutos. Por si fuera poco, con esto ganarás un aliado para mantener estables tus niveles de colesterol.

Prueba una bebida diferente

Una de las formas más fáciles de agregar más proteínas a tu dieta es replantearte lo que bebes, explicó Harbstreet. Por supuesto, el agua no tiene nada de malo, pero cambiarla por una taza de una bebida láctea, como la leche o el kéfir, o incluso leches elaboradas a base de frutos secos y enriquecidas con otros nutrientes, te proporcionará entre ocho y nueve gramos extra de un solo golpe.

Y si estás haciendo un batido, definitivamente querrás darle a tu base un poco más de consideración. Si normalmente añades leche de avena, prueba en su lugar una alternativa sin lácteos con más proteínas, como la leche de soya.

Tiktok puso de moda el pescado enlatado, así que por fin se le está dando el reconocimiento que mecere como una excelente fuente de proteína. Una lata de atún pequeña, por ejemplo, aporta 22 gramos. Lo mejor es que, como el pescado en lata está perfectamente sellado, puedes llevarlo contigo para preparar comidas sobre la marcha. ¿No tienes tiempo de asar un trozo de pollo para tu ensalada? Abre una lata de salmón o atún (o lo que prefieras) y añádelo a tu bowl justo en tu escritorio.

Llena tu congelador de carnes precocidas

Si te cuesta consumir productos como el pollo y la ternera antes de que se estropeen, no eres la única. Harbstreet considera que sería mucho más fácil confiar en las proteínas animales si no tuvieran un temporizador, por lo que recomienda optar por versiones congeladas en su lugar, aún mejor si ya están precocinadas. De esta forma, sólo tienes que calentarlos para disfrutarlos totalmente despreocupada de si el pollo está cocido o no.

Cambia la mayonesa por yogur o requesón

La mayonesa es una de las formas más queridas de añadir humedad y cremosidad a los sándwiches y aderezos para ensaladas. Pero Addison dice que obtendrás aproximadamente el mismo efecto y unos gramos más de proteína mediante el uso de una alternativa como el yogur o queso cottage en su lugar. Si no te atreverías a omitir la mayonesa, considera combinarla con una de esas dos opciones más altas en proteínas.

TEN A LA MANO SEMILLAS RICAS EN PROTEÍNAS

Las semillas son una fuente de proteínas muy práctica. Son pequeñas, fáciles de transportar, duraderas y versátiles, por lo que prácticamente se pueden combinar con cualquier preparación, dijo Addison. Por no hablar de que también son ricas en fibra y grasas saludables, otros dos nutrientes que contribuyen a la saciedad. En particular, la dietista es fan de las semillas de cáñamo, ya que contienen un poco más de tres gramos de proteína por una cucharada, y añaden un crujido irresistible a cualquier platillo, desde cereales para el desayuno hasta la pasta del almuerzo. Las semillas de calabaza, chía y girasol también aportan lo suyo y saben muy bien en montones de cosas, como sopas, ensaladas y mucho más