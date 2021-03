Libran Covid grave, pero no secuelas

Archivo / Agencia Reforma

Ciudad de México— En el país, los pacientes que sufrieron Covid-19 grave, atravesaron por estado crítico y fueron dados de alta, carecen de seguimiento y atención, y la mayoría presenta síndrome postcovid, alertaron expertos.

Aunque la mayoría padece secuelas, las áreas de rehabilitación están cerradas y el personal especializado es insuficiente, alertan.

José Elizalde, jefe de Neumología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición advirtió que los pacientes son dados de alta con recetas y medidas muy generales, y algunos con oxígeno, pero no se les programan consultas de seguimiento.

"No se les dice: 'Regrese en una semana, en un mes o en tres meses'. No pueden regresar a ningún lado porque no hay quién los atienda", lamentó.

Indicó que la falta de cabida de servicios de atención postcovid sucede en sistemas de salud débiles como el mexicano y, a mediano y a largo plazo, esto será más costoso.

"No hay un buen seguimiento hasta ahora para los pacientes que se van de alta en los hospitales y que salvaron la vida. Muchos de éstos no se están siguiendo porque no hay capacidad. ¿Quién los sigue, con qué recursos y en dónde?, si todas las camas y la gente está enfocada en los casos activos de la epidemia", advirtió el experto.

Al ser dados de alta, los pacientes que pasaron por situación crítica y padecen dicho síndrome reportan falta de fuerza en extremidades y de aire, fatiga, dolor, alteraciones en el movimiento y en la concentración, así como ansiedad.

Susana Galicia, jefa de Rehabilitación Pulmonar del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), precisa que 15 por ciento de pacientes con Covid-19 grave tiene secuelas importantes.

No obstante, advierte, las unidades de rehabilitación siguen cerradas.

"El problema es que de por si hay pocas unidades de rehabilitación y si están cerradas entonces no hay atención", alertó.

Esto a pesar de que mientras más rápido se inicie la rehabilitación habrá menos secuelas.

"En el INER estamos cubriendo toda la parte de rehabilitación pulmonar, neurológica, ortopédica y eso se ve en cualquier unidad de rehabilitación. Si nosotros, en el INER, lo estamos viendo no sé por qué el resto de unidades no puede verlas".

Advirtió que no todos los pacientes tienen problema respiratorio, sino que su secuela es neuromuscular y requieren rehabilitación física. En las unidades de rehabilitación ya manejan esas secuelas.

"El punto es que como le ponen término postcovid, en automático no quieren verla", reprochó.

Advirtió que a nivel nacional hay menos de 80 médicos rehabilitadores con formación en rehabilitación pulmonar.