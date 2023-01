Lanza IMSS recomendaciones para mantener un peso estable

Ciudad Juárez.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua a través de la Coordinación de Salud Pública emitió una serie de recomendaciones para mantener un peso estable y tener una buena salud. Externó que es importante realizar una caminata diaria de al menos 30 minutos, beber dos litros de agua al día, así como alimentarse con frutas, verduras, carnes bajas en grasa, evitando harinas y azúcares refinados.

Sugirió repartir en cuatro o cinco comidas al día cinco piezas de fruta (variadas), ocho raciones de verduras (taza por ración), dos de carne baja en grasa y tres cereales, como arroz, avena, tortilla o pan (una pieza o lo equivalente de un cucharón sopero). Además, llamó a masticar cada bocado de 20 a 30 veces para de tal forma favorecer la digestión y evitar el paso de aire al tracto digestivo y distensión abdominal al comer.

Llamó a no tomar líquidos media hora antes, ni media hora después de haber consumido alimentos. Asimismo, aseveró que la dieta que le funciona a una persona no significa que servirá a otra; cada organismo es diferente y almacena la grasa en lugares distintos (abdomen, brazos, glúteos, piernas, etc.), por eso es importante establecer una dieta personalizada a través de la asesoría de algún profesional.

Externó que no hay que recurrir a dietas peligrosas que sólo descompensan el metabolismo y dañan el organismo. Ante esto, invitó a los derechohabientes a acudir a los módulos PREVENIMSS, ubicados en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), para recibir una adecuada orientación nutricional, llevar un registro de peso, talla e índice de masa corporal y con base en eso determinar los hábitos alimentarios particulares.