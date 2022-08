Lactancia materna, vital para los bebés

Ciudad Juárez.— A lo largo del tiempo las madres lactantes han luchado por proteger su derecho de alimentar a sus bebés desde el primer momento de vida, una práctica natural que sobrevive no sólo a los prejuicios sociales, sino también a la falta de políticas públicas en apoyo a la lactancia materna, a la influencia de la industria de fórmulas en polvo y, en ocasiones, a la falta de profesionalización de los trabajadores de la salud.

“Impulsemos la lactancia materna: educar y apoyar”, es el lema con que esta semana arrancó la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la cual este año busca exhortar a los gobiernos a destinar más recursos para promover tanto políticas como programas de lactancia materna dirigidos principalmente a familias vulnerables en entornos de inseguridad alimentaria.

Desde la década de los 90, del primero al 7 de agosto cada año se conmemora mundialmente la lactancia materna con el objetivo de promover y asegurar su práctica porque, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas (Unicef), actúa como la primera vacuna del bebé y lo protege contra las enfermedades más frecuentes de la infancia.

“Mientras las crisis mundiales siguen amenazando la salud y la nutrición de millones de bebés, niños y niñas, la importancia vital de la lactancia materna como mejor comienzo posible en la vida es más decisiva que nunca”, señaló Unicef e indicó que menos de la mitad de los recién nacidos reciben leche materna durante su primera hora de vida, lo que los vuelve más vulnerables a enfermedades y a la muerte.

Además, precisó que menos del 44 por ciento de los bebés toma leche materna de manera exclusiva durante sus primeros seis meses de vida, una cifra que está por debajo del 50 por ciento que se estableció en la Asamblea Mundial de la Salud para el 2025, por lo que insistió en la importancia de proteger, promover y apoyar la lactancia materna por ser un sistema alimentario natural y sostenible.

La leche materna permite múltiples beneficios: “todo el tiempo está cambiando su composición, dependiendo de las necesidades del bebé, sabemos que hay menos enfermedades infecciosas tanto respiratorias como gastrointestinales, disminuye el riesgo de obesidad en el niño y en el futuro previene enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipertensión y problemas cardiacos”, explicó la doctora Karla del Bosque Rodríguez.

Los beneficios de la lactancia no se limitan al tiempo en que el bebé está lactando, sino que impactan a lo largo de su vida e incluso van más allá del bien al sistema inmunológico y permiten un mejor desarrollo emocional gracias al vínculo afectivo que se genera tras el contacto de piel a piel entre la madre y el bebé, señaló la doctora y asesora de lactancia.

Además, en la madre disminuye el riesgo de una hemorragia posparto cuando se practica una lactancia temprana, es decir, durante la primera hora de vida del bebé, también c, por lo que reduce la probabilidad de enfermedades cardiacas, osteoporosis, de cáncer de ovario y de mama.

“No sólo es una protección para ellos, también para el mundo: sabemos que la lactancia es un alimento que no deja huella de carbono, que no necesita ningún tipo de transportación o cuestiones que contaminen nuestro mundo porque va directo del productor al consumidor y económicamente también beneficia”, señaló la doctora Del Bosque Rodríguez.

Con el objetivo de derrumbar barreras para que madre e hijo se beneficien de la lactancia materna, la Norma Oficial Mexicana 007 estableció los criterios para la “Atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido”, en la cual señaló que el establecimiento médico donde tuvo lugar el parto debe promover su práctica.

La NOM 007 entró en vigor en 1995 tras investigaciones que demostraron los beneficios de la lactancia materna, pero también en respuesta al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna establecido por la Asamblea Mundial de la Salud a principios de la década de los ochenta, el cual protege a la leche materna como mejor alimento del recién nacido.

Entre sus indicaciones, también estableció que madre e hijo deben alojarse juntos y la alimentación exclusiva del seno materno o leche humana en caso de que por alguna razón médica la madre no pueda amamantar: “Se debe promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de la persona recién nacida y promover continuarla de manera complementaria hasta el segundo año de vida”.

Por ello, prohíbe la promoción de fórmulas lactantes o alimentos que sustituyan la leche materna e indica que únicamente serán administradas a menores de seis meses bajo prescripción médica, por lo que los establecimientos médicos están obligados a ofrecer las condiciones para que se practique la lactancia materna exclusiva e incluso de informar de su beneficio o, por el contrario, de las consecuencias de no practicarla.

“Necesitamos que la gente sepa que la lactancia es algo natural y que gracias a eso seguimos existiendo, antes de que hubiera fórmulas la lactancia era el alimento principal, pero ahora que las grandes empresas que producen fórmulas y hacen millones y millones de dólares de ganancias han hecho que las madres crean que su leche no es suficiente y es al contrario”, dijo la doctora.

Sin embargo, a pesar de los intentos por promover la lactancia materna desde el momento en que nace el bebé, actualmente las clínicas y hospitales, tanto del ámbito público como privado, continúan desatendiendo las recomendaciones emitidas por organismos nacionales e internacionales.

“Ha sido un camino largo, con mi primer hijo tuve más dificultades, sobre todo porque como primeriza te haces muchas expectativas (…) Me informé bastante, pero de la teoría a la práctica fue muy distinto y más porque las madres vivimos la falta de apoyo privados o públicos”, dijo Ilse Moreno, madre de un niño de dos años y medio y de un bebé de 9 meses.

Cuando se alivió de su primer hijo, Ilse vivió lo contrario a lo establecido a la NOM 007: dio a luz en un hospital privado donde no se le permitió tener apego inmediato con su bebé, no se le preguntó de qué manera quería alimentarlo y se intentó darle fórmula a pesar de su inconformidad, por lo que no experimentó un ambiente de pro lactancia por parte del personal médico.

Además, a esta primera experiencia se sumaron los prejuicios y el desconocimiento sobre cómo debe ser la lactancia materna.

Al inicio, a pesar de los constantes intentos y la búsqueda de asesoramiento, a Ilse le dolía amamantar a su bebé por lo que las personas a su alrededor le recomendaron dejar de hacerlo y recurrir a la leche en polvo, pero finalmente logró alimentar a su hijo de su pecho.

Informar a las madres y a la sociedad en general sobre la importancia de practicar la lactancia materna, además de derribar los prejuicios en su entorno, son los objetivos de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, por lo que el próximo sábado 6 de agosto se llevará a cabo “La gran tetada sin fronteras” en la que madres e hijos de Ciudad Juárez se reunirán en el Parque Central.

“Es importante visibilizar la Semana de la Lactancia, sobre todo este año de apoyar y educar, porque es una oportunidad de educarnos todos juntos, a la familia, a los profesionales de la salud, para dar más apoyo a las madres, cambiar nuestras prácticas y darnos oportunidad de conectar con nuestros bebés, de dejar a la fisiología hacer lo suyo”, dijo Ilse Moreno.

Las mujeres lactantes que deseen participar en el evento podrán registrarse en el siguiente enlace https://forms.gle/jv4wNdqdkY9arZ9P7 y formar parte de una serie de pláticas que tendrán lugar de manera presencial a partir de las 9:30, además del conteo de un minuto amamantando a sus hijos exactamente a las 10:30, el cual se sumará a la cifra global que dará a conocer la Alianza Mundial pro Lactancia materna (Waba, por sus siglas en inglés).

Además, por medio de la página de Facebook “La gran tetada Ciudad Juárez” se invitó a las madres lactantes a participar en un foto-reto en el que se promoverá la lactancia materna por medio de fotografías en la red social, como poses inusuales de los bebés en el momento de lactar, la madre amamantando fuera de casa, dar a conocer quién alimenta al bebé cuando la madre no está e incluso compartiendo los mitos en torno a la lactancia.

Entre los objetivos de este año también se encuentra el apoyar el banco de leche humana del Hospital de la Mujer, creado en el 2015 en respuesta a las recomendaciones internacionales para alimentar a bebés prematuros o recién nacidos que por alguna indicación médica no pueden ser amamantados, por lo que se hablará a las madres lactantes sobre la importancia de la donación y se solicitará a la población en general la recolecta de frascos de vidrio con tapaderas de plástico.

El Hospital de la Mujer ha sido certificado como un “Hospital amigo del niño y de la niña” por lo que defiende la atención amigable a la mujer en trabajo de parto y lactancia, promueve la lactancia materna por medio de la alimentación del bebé durante sus primeros 30 minutos de vida y que mamá y bebé no sean separados –si la condición médica lo permite– para que estén piel con piel.

“A veces el mundo de la lactancia te hace sentir como ir contra corriente porque hemos vivido tanto tiempo en la idea de que es tan normal pensar que no pasa nada si ves a un bebé tomando biberón en la calle o preparándole la fórmula, pero no vayas a estar con el pecho descubierto porque ‘ay, no, tápate’, cuando es algo totalmente normal”, dijo Ilse, de 25 años, madre de dos hijos.