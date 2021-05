La ex de mi esposo lo manipula con los hijos: ¿qué hago para evitarlo?

Esta apática situación se produce por dos motivos principales: el primero es que tu esposo no terminó la relación con su ex pareja en buenos términos, y el segundo es que la mujer siente celos no solo porque has llegado a la vida de él, sino que ahora se han casado. Al darse el escenario, ahora ella intenta atacarlo por la única vía que tiene, o le queda, que son los niños. ¿Suena feo? No, suena horroroso.

Pero eso no es lo más complicado del asunto, lo peor es cuando tu esposo se deja manipular y no sabe cómo poner los límites que evidentemente debe haber. Allí es cuando el derecho que tú tienes sobre él, mas no sobre sus hijos, te incitan a ubicar una solución.

Si has decidido emparejarte con un hombre que tiene hijos con otra mujer, lo primero que debes saber es que en algún momento convivirás con los episodios que ambos tengan, como el cumpleaños de alguno de los niños y en el que quizás, por una fiesta infantil, ambos deben coincidir.

Luego de estos típicos escenarios, tu esposo y su ex no tendrían necesidad de compartir, a menos que ocurran estas manipulaciones o chantajes, que se basan en crear situaciones repentinas (pero planificadas) para descomponer el tiempo de tu pareja, ocupar su rutina e incluso arruinar los momentos donde él se está dedicando a ti.

1 - Hazlo caer en cuenta

La manipulación de la mujer va conectada con otro problema y es la sumisión de tu esposo, quien quizás en su faceta de buen padre termina complaciendo todas las peticiones. Allí es cuando necesitan tener una conversación donde le expones lo que está sucediendo. Pero si continúa ocurriendo, es probable que debas hablarle un poco más fuerte para que entre en razón.

Imagina que la ex de tu pareja es quien busca a los niños en la escuela, pero inesperadamente un día no pudo y debieron interrumpir un almuerzo para que él fuera. Aunque esta situación es común, si se repite en múltiples ocasiones, es probable que ella está tratando de incomodar.

2- Aporta ideas resolutivas

Son todas aquellas soluciones que puedas ofrecerle a tu esposo para que no caer en las manipulaciones de su ex pareja. Si solicita de repentina pero constante que busque a los hijos en el colegio, qué tal si le aconsejas contratar un servicio de transporte escolar.

Se trata de ideas donde puedas cortar los motivos que la mujer utiliza para buscarlo, chantajearlo e incomodarlos a ambos.

3 - Establecer tus límites

Por supuesto que lo más recomendable es que estos límites, dentro de lo lógico, se conversan antes de cualquier idea de casarse. Pero también sucede que la ex pareja sufre una “transformación” cuando se entera que se ahora son esposos.

Los límites prácticamente se basan en que tu tiempo y el de ambos no se vean comprometidos por situaciones ajenas a los niños o provocadas por la ex, utilizando a los pequeños.

Cabe destacar que estas medidas no se las puedes imponer a ella, sino a él, de modo que repercutan en la ex pareja. Pero es necesario que primero trabajes en evitar que se deje manipular, ya que bajo ese escenario todos tus límites quedarán rotos.

Con información de estarmejor.com