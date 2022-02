Invitan a medirse presión arterial

Ciudad Juárez.— Con el objetivo de conocer y mitigar las cifras de presión arterial sistémicas que existen entre la población de ambos lados de la frontera México-Estados Unidos, la Comisión de Salud Fronteriza y Salud del Estado, en coordinación con la agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego, California harán una campaña para, a través de la detección oportuna, disminuir el impacto de las afecciones relacionadas.

En conferencia de prensa, Martha Sánchez, titular de la antes mencionada red de asociaciones, exhortó a la participación. Aseguró que al menos tres de cada 10 personas desconocen sufrir de alta presión, condición que deriva impactos serios como accidentes cerebrales y renales, que acaban en fallecimientos. Por ello, sentenció que es sumamente importante que todos aquellos que lo deseen asistan a revisarse.

PUBLICIDAD

A su vez, el director médico Zona Norte, Rogelio Covarrubias, puntualizó que se trata de una pandemia “silenciosa” que vulnera a la ciudadanía a tener, a su vez, complicaciones por Covid-19. Detalló que cuando menos el 30 por ciento de las defunciones asociadas a SARS-CoV-2 han ocurrido en gente con hipertensión. Ambos profesionales señalaron que “no hay salud pública sin la participación comunitaria”.

Sin importar si cuentan o no con derechohabiencia, la ciudadanía podrá dirigirse a diversos inmuebles: Centro de Salud de Guadalupe, en la Juárez Porvenir; el CESSA Senderos, en Fundadores de América 4238; el Centro Todos Somos Mexicanos, entre Francisco Villa y Malecón; el CAAPS Águilas de Zaragoza, entre Tezozómoc y Tecpancaltzin; el CAAPS Anapra, en Raya y Delfín. Aparte de estos se dispondrán otros más.

El CESSA Colinas, sobre Zacatecas 6330, en Colinas del Valle; el Centro de Salud San Felipe, ubicado entre Boro y Francisco Javier Mina 3996; el Centro de Salud Galeana, entre Mezcala y Tlapa s/n. Aparte estarán la clínica de medicina familiar del ISSSTE, en Yepomera 10160; el Centro Riberas del Bravo, en Rivera de Mitla 23; el Centro Comunitario Francisco Villareal, en Puerto Lisboa y el Kilómetro 27, en Reyes Sánchez.

Por último está a disposición el Centro Comunitario La Montada, en Navojoa, en Ampliación Fronteriza, enfatizó el panel de expertos integrado además por los doctores Marcela Ramírez, coordinadora del programa del Adulto y Adulto Mayor; Gabriela Cisneros, coordinadora de los Centros Comunitarios; y Alejandro Lozano, subdirector médico de la clínica familiar del ISSSTE, quienes coadyuvarán en el ejercicio.

En el mismo participarán los seis estados del norte de México: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Al mismo tiempo, en el vecino país se pondrán a disposición 14 puestos en lugares específicos y “estratégicos”. No obstante, no se incluirá la ciudad de El Paso, Texas, se informó, pero el llamado es que aquellos que estén interesados en su bienestar no desaprovechen la oportunidad.