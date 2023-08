¡Hora de soñar!

Ciudad de México.- Que si debes beber un vaso de leche tibia antes de dormir, que si es ideal una ducha o el consumo de pastillas para un mejor descanso... Sobran los consejos para inducir el sueño, pero ¿realmente ayudan?

Selenne Verde Tinoco, promotora de salud y miembro desde hace 13 años del grupo de investigación de la Clínica del Sueño de la UNAM, aborda esos temas y comparte las mejores técnicas para un descanso reparador.

Una rutina cotidiana es básica para el objetivo.

"Si la persona tiene horarios regulares para acostarse y despertar va a favorecer la calidad y cantidad de sueño", expresa.

Es clave, además, un dormitorio con las condiciones ambientales adecuadas.

"La temperatura es un factor importante en nuestra calidad de sueño: si nosotros tenemos calor, debemos hacer uso de algunos ventiladores con bajo ruido o también de utilizar tapones auditivos. En el caso de un antifaz, tratar de tener nuestra luz controlada", comenta.

Ver las redes sociales, las apps de mensajería o hasta distraerse en el móvil con algún video también afecta, debido a la exposición a la luz azul.

"El uso de teléfonos celulares o de dispositivos como lo es la televisión va a favorecer que haya una luz externa que active de alguna manera zonas específicas del cerebro y que tarde más tiempo en dormir, esto me va a recorrer estas etapas y voy a tardar más tiempo en llegar a un sueño profundo", menciona Verde Tinoco.

Hay, además, gente que realiza ejercicio por la noche, lo que coloca al cerebro en un estado de hiperalerta.

"Esto va a afectar de manera muy significativa mi arquitectura del dormir, mis fases del sueño, pero, además, el porcentaje de etapas que deberían de ser", expresa la especialista.

Incluso la dieta, con sus respectivos horarios, incide en el cómo dormimos.

"Si cenamos o consumimos alimentos ricos en grasa o también abundantes antes de dormir nos van a ocasionar una serie de trastornos del sueño como lo son las pesadillas o bien vamos a permanecer en etapas de sueño muy ligero", menciona.

¿UN MAL SUEÑO PROVOCA LESIONES?

Cuando una persona permanece más tiempo del ideal en el sueño ligero, habrá un menor porcentaje de las siguientes etapas.

"Al final nuestro sueño de movimientos oculares rápidos o sueño REM, que es uno de los principales pilares para la consolidación de la memoria, para funciones importantes como la restauración del cuerpo y consolidar también o restaurar el sistema inmunológico, pues bueno, se van a ir acortando las etapas y eso trae como resultado que al final yo tenga menos porcentaje de esas etapas significativas o que me van a restaurar más el cuerpo.

"En el caso de los deportistas hay mayor probabilidad de lesiones y de accidentes también por la mañana, ya que me expongo a que haya un mayor riesgo de accidente", comentó.

Descansa y conquista

En el deporte de alto rendimiento, una carrera longeva también está asociada a la calidad del descanso que la acompañe.

"En los atletas la función cognitiva está realmente marcada por las somnolencias: si yo no tengo un descanso adecuado o un sueño reparador voy a tener mayor dificultad para desempeñar cualquier actividad deportiva o bien si soy un atleta de alto rendimiento también se va a ver afectada mi disciplina durante el día", comentó Selenne Verde Tinoco, miembro del grupo de investigación de la Clínica del Sueño de la UNAM.

El sueño del alto rendimiento

La especialista Selenne Verde Tinoco, de la Clínica del Sueño de la UNAM, dijo que en promedio una persona debe dormir entre 7 y 9 horas diarias, aunque en el caso de atletas de alto rendimiento se llegan a recomendar hasta 9 o 10.

La falta de sueño no solo incide en lesiones.

"Va a favorecer mayor probabilidad de desarrollo de algunas enfermedades o de comorbilidades o de algunas enfermedades crónico degenerativas como es el caso de la obesidad, diabetes e hipertensión arterial", comentó Verde Tinoco.

¡Aguas con las pastillas!

Sobra la publicidad para el consumo de pastillas que prometen un descanso plácido y reparador, pero el remedio podría resultar peor que la enfermedad.

"Es muy importante sensibilizar a la población sobre el uso de la automedicación, cualquier uso de alguna de estas sustancias puede traer efectos nocivos a nuestro estado de salud", advierte la doctora Selenne Verde Tinoco, integrante del grupo de investigación de la Clínica del Sueño de la UNAM.

"Siempre que tengamos un síntoma en la calidad de vida diurna, es decir, que amanezca con una sensación de pesadez a pesar de haber dormido ciertas horas de sueño o que amanezca con la sensación de un sueño, no reparador, dolor de cabeza, sequedad oral o que empiece a tener problemas cognitivos o problemas de función ejecutiva en mis actividades diurnas, debo acudir a un médico especialista", expresa.

Ahí, se establecerá una consulta estructurada para evaluar los hábitos de sueño y así diseñar un estudio o una estrategia para dicho problema.

Mitos y realidades

Descarta el vasito de leche

Beber un vaso de leche tibia antes de dormir en lugar de ayudar a un mejor descanso puede interrumpirlo.

"Dentro de estas sugerencias o medidas generales de higiene del sueño está el uso de un paño relajante. La cuestión del automasaje también es una condición importante para considerar hacia la mejora de la calidez de sueño, pero el consumo de líquidos a horas previas va a favorecer que también nos estemos despertando de manera continua, que me levante al baño y entonces eso esté fragmentado mi dormir.

"Si yo estoy en una etapa de sueño profundo y de repente tengo la necesidad de levantarme al baño, voy a interrumpir esta fase. Al regresar no es que continúe en esta fase, sino que nuevamente se inicia este ciclo de sueño y ahí lo que ocasiona es que fragmente mi dormir a causa del consumo de líquidos", mencionó Verde Tinoco.

Música sí, pero no cualquiera

¿Sirve escuchar música antes de dormir? Sí, siempre y cuando sea relajante.

"Es un indicador para favorecer la calidad de mi sueño, así como la cuestión de respiraciones guiadas o el control de la respiración", dijo la especialista de la Clínica del Sueño de la UNAM, Selenne Verde Tinoco.

"En el caso de que tenga algún síntoma de que no puedo dormir y me despierto de manera abrupta entonces lo indicado será que me relaje, que me levante un poco de la cama sin tener que encender la luz, y mucho menos ver el dispositivo, y tratar de recobrar nuevamente la tranquilidad y la cuestión de la reducción de la ansiedad para que nuevamente bostece y empiece a inducir el sueño de manera natural".

Los baños de sol sí funcionan

Para tener un mejor descanso, no hay nada mejor que un baño de sol, entre 30 y 40 minutos, en un horario en el que no afecte la exposición a los rayos ultravioleta.

"Para que así se absorba y se pueda secretar en la noche la melatonina. De esta manera, los rayos del sol ayudan y favorecen la fijación de esta hormona para que yo en la noche tenga de manera natural puede inducir de manera natural mi sueño", comentó la especialista de la Clínica del Sueño de la UNAM, Selenne Verde Tinoco.