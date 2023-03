Halla estudio posible vínculo entre sustitutos de azúcar y problemas cardíacos

Nueva York.- En un estudio publicado en la revista Nature Medicine el pasado lunes, investigadores informaron vínculos entre el popular sustituto del azúcar sin calorías, el eritritol, y un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, incluidos ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. El edulcorante, que a menudo se agrega a muchos alimentos y bebidas bajos en calorías o sin calorías, es solo uno de los muchos sustitutos del azúcar que los investigadores han cuestionado en términos de sus riesgos de seguridad a largo plazo.

“Las personas están tratando de hacer algo saludable por sí mismas, pero sin darse cuenta pueden estar haciéndose daño”, dijo el doctor Stanley Hazen, cardiólogo de la Clínica Cleveland y autor del estudio.

PUBLICIDAD

En el estudio, los investigadores observaron los niveles de eritritol en la sangre de alrededor de 4 mil personas de Estados Unidos y Europa y encontraron que aquellos con la concentración más alta del sustituto del azúcar en la sangre tenían más probabilidades de sufrir un derrame cerebral o un ataque al corazón. Los participantes, que en su mayoría tenían más de 60 años, ya tenían o tenían un alto riesgo de enfermedades cardiovasculares debido a afecciones como diabetes e hipertensión.

Los investigadores también encontraron que cuando alimentaron a los ratones con eritritol, eso promovió la formación de coágulos sanguíneos. El eritritol pareció inducir la coagulación en la sangre y el plasma en humanos también. Entre ocho personas que consumieron eritritol en los niveles típicos de una pinta de helado cetogénico o una lata de una bebida endulzada artificialmente, el alcohol de azúcar permaneció en su sangre durante más de dos días.

“Cada forma en que lo miramos, seguía mostrando la misma señal”, dijo Hazen.

“Este compuesto no es inocuo”, dijo el doctor Dariush Mozaffarian, cardiólogo y profesor de nutrición en la Escuela Friedman de Ciencias y Políticas de Nutrición de la Universidad de Tufts, que no participó en el estudio. Y no ha habido suficientes estudios para determinar los efectos a largo plazo en la salud de los sustitutos del azúcar en humanos, dijo. "Ese es el problema. Independientemente de este estudio, simplemente no ha habido suficiente evidencia de que sean realmente seguros”.

Sin embargo, hubo limitaciones clave en el estudio, dijo el doctor Mozaffarian. En primer lugar, la mayoría de los participantes tenían enfermedades cardiovasculares o múltiples factores de riesgo de problemas cardiovasculares, lo que potencialmente distorsionaba los datos.

Y aunque el estudio encontró una asociación entre el eritritol y un riesgo cardiovascular elevado, no probó que el compuesto en sí causara derrames cerebrales y ataques cardíacos. El estudio incluye investigación observacional que requiere una mayor validación, dijo la doctora Priya M. Freaney, cardióloga de la Universidad Northwestern que no participó en el estudio. Pero, agregó, “es lo suficientemente preocupante como para merecer una mayor investigación”.

Los científicos han tratado de examinar los efectos en la salud de los sustitutos del azúcar a medida que se han vuelto cada vez más populares en los últimos 10 años. Hay una gran cantidad de investigaciones sobre los edulcorantes artificiales en general, a menudo con conclusiones contradictorias, dijo Marion Nestle, profesora emérita de nutrición, estudios alimentarios y salud pública en la Universidad de Nueva York que no participó en el estudio.

Algunos estudios anteriores que examinan los posibles vínculos entre los edulcorantes artificiales y el cáncer, así como con las enfermedades cardiovasculares, han concluido que estos químicos pueden aumentar el riesgo de estas afecciones, aunque no mucho, dijo la doctora Nestlé. Invariablemente concluyen que se necesita más investigación, añadió.